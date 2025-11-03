A nivel global, bien dicen que el arte unifica, y a través de la música, pueden llegar a concretarse las más inesperadas colaboraciones. Es precisamente el caso protagonizado por Christian Yaipén del Grupo 5, aquel que podría definir a la perfección lo expresado de manera inicial, siendo mensaje dirigido al surcoreano Siwon de Super Junior, el mismo que ya es viral en redes, y ha generado gran expectativa entre los fans de ambas agrupaciones.

DE ESTA FORMA SE HA VIRALIZADO UN PEDIDO DE CHRISTIAN YAIPÉN DEL GRUPO 5 DIRIGIDO A SIWON DE SUPER JUNIOR

Hoy las redes sociales explotan de alegría y emoción por la latente posibilidad de que el Grupo 5 y Super Junior terminen grabando una canción juntos, y esto luego de viralizarse mensaje de Christian Yaipén dirigiéndose en inglés a Siwon, uno de los más populares integrantes de dicha banda surcoreana.

A través de transmisiones realizadas vía TikTok, el cantante de K-pop recibió recomendaciones para escuchar la música de la agrupación monsefuana, y para sorpresa de muchos, evidenció reacciones de agrado que han terminado originando una publicación con más de 30 mil likes.

“Hola, Siwon. Este es Grupo 5. Hicimos este video para agradecerte por escuchar nuestra banda“, manifestó inicialmente Christian Yaipén buscando formalizar colaboración musical que parecería cercana más allá de la distancia entre Perú y Corea del Sur.

Pidiendo que lo etiqueten, el vocalista del denominado ‘Grupo de Oro del Perú’, también se dirigió a los fans de la propia agrupación surcoreana para que hagan posible la llegada de mensaje, enfatizando precisamente el hecho de haber descubierto que “compartimos muchas fans y estaríamos muy felices de hacer cumbia con ustedes, chicos”.

Expresándose en inglés para mayor entendimiento de Siwon de Super Junior, Christian Yaipén acompañado por sus hermanos Andy y Elmer, concluyó video publicado a través de redes sociales, enviándole saludos desde tierras peruanas, y esperando así que "¡Hagamos realidad esta colaboración!" impulsada gracias también al agrado del propio artista surcoreano.

ASÍ HAN REACCIONADO LOS FANS DEL GRUPO 5 Y SUPER JUNIOR AL MENSAJE DE CHRISTIAN YAIPÉN

Con más de 30 mil likes en Instagram, video publicado por el Grupo 5 el 1 de noviembre, hoy continúa llamando la atención y generando expectativa entre los fans de Super Junior también, la banda surcoreana que precisamente anduvo en tierras peruanas brindando concierto hacia mediados de octubre 2025.

"El tío latina apoya esto“, se lee como comentario que realiza el canal de San Felipe, mientras otros internautas refieren que la colaboración musical entre ambas agrupaciones sería una de las más esperadas.

Usando el término o la frase de “Perú es clave”, los seguidores del Grupo 5 y Super Junior, hacen sentir su emoción por lo que podría convertirse en contribución viral tomando en consideración el idioma, y la posibilidad de unir géneros diversos a la distancia.