Por Redacción EC

La historia sentimental de Melcochita y Monserrat Seminario continúa dando de qué hablar, incluso después de que ambos tomaran caminos separados. Esta vez, una declaración familiar volvió a colocar sus nombres en el centro de la conversación mediática, luego de que Susan Villanueva, hija del humorista, comentara que su antigua madrastra estaría atravesando un nuevo embarazo. La posibilidad de que el reconocido artista vuelva a tener un hijo a sus 90 años despertó sorpresa, aunque todavía existen interrogantes alrededor de esta versión.

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