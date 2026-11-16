La historia sentimental de Melcochita y Monserrat Seminario continúa dando de qué hablar, incluso después de que ambos tomaran caminos separados. Esta vez, una declaración familiar volvió a colocar sus nombres en el centro de la conversación mediática, luego de que Susan Villanueva, hija del humorista, comentara que su antigua madrastra estaría atravesando un nuevo embarazo. La posibilidad de que el reconocido artista vuelva a tener un hijo a sus 90 años despertó sorpresa, aunque todavía existen interrogantes alrededor de esta versión.

Lo que más llamó la atención no fue únicamente la presunta llegada de un nuevo integrante a la familia, sino la incertidumbre sobre quién sería el padre. De acuerdo con Villanueva, la noticia todavía no cuenta con una confirmación definitiva y habría más de una persona involucrada en las especulaciones. Por ahora, el supuesto embarazo de la piurana permanece como una revelación que necesita ser esclarecida.

Susan Villanueva habla sobre el supuesto embarazo de Monserrat Seminario

La encargada de poner este tema sobre la mesa fue Susan Villanueva, quien aseguró tener información sobre la posibilidad de que Monserrat esté esperando otro bebé. Durante sus declaraciones, la hija del cómico dejó entrever que conoce algunos detalles de la situación, aunque reconoció que todavía no tiene pruebas concluyentes para confirmar lo que estaría ocurriendo. Sus palabras bastaron para reavivar el interés por la vida privada de quienes protagonizaron una mediática relación.

La revelación también estuvo acompañada de una frase bastante particular con la que Villanueva dejó claro que, para ella, el asunto todavía tiene varios capítulos pendientes. “Un chisme que está por confirmarse. La cosa es que parece que el desmuelado ha pegado el moco porque parece que la loca está embarazada. Ahora el misterio es sin confirmar, pero muy pronto lo voy a confirmar”, manifestó, dejando abierta la posibilidad de ofrecer más información posteriormente.

¿Melcochita sería el padre del supuesto bebé?

Uno de los aspectos más llamativos de esta historia tiene que ver con la identidad del presunto progenitor. Aunque la relación entre el humorista y Seminario llegó a su fin, Susan Villanueva deslizó que ambos habrían tenido encuentros antes de que la madre de sus hermanos viajara a España. Esta circunstancia alimentó las dudas sobre la posibilidad de que Melcochita pudiera estar relacionado con el supuesto embarazo.

Sin embargo, la hija del artista no señaló a su padre como el único posible responsable. Por el contrario, mencionó a otras dos personas durante su intervención: un hombre al que identificó como Juancho y Ángel Martínez, actual pareja de Monserrat. “La cosa es de quién será el hijo, de mi progenitor, de Juancho o del desmuelado”, comentó. De esta manera, la incógnita sobre la paternidad se convirtió en el punto central de sus declaraciones.

Una prueba de ADN podría resolver las dudas sobre la paternidad

Ante los distintos nombres que aparecieron en esta historia, Villanueva también hizo referencia a la posibilidad de recurrir a una prueba de ADN para determinar quién sería el padre del bebé. Este procedimiento permitiría esclarecer la situación si finalmente se confirma el embarazo y las personas involucradas deciden realizarlo. Por el momento, no se ha informado que exista una prueba en marcha ni que alguno de los mencionados haya reconocido una posible paternidad.

La situación vuelve a poner bajo los reflectores la relación que mantuvieron Melcochita y Monserrat Seminario, cuyo distanciamiento estuvo acompañado de controversias y declaraciones públicas. No obstante, todavía quedan varias preguntas por responder: si realmente existe un embarazo, quién sería el progenitor y qué postura asumirán los protagonistas ante esta versión. Hasta que alguno de ellos aporte información concluyente, la posibilidad de que el cómico vuelva a convertirse en padre a los 90 años seguirá siendo una noticia sin confirmar.