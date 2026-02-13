Por Redacción EC

Sergio Peña atraviesa un difícil momento, tanto en su vida profesional como personal, luego de que se revelara una grave denuncia por presunto abuso sexual que involucra al futbolista y a otros de sus excompañeros de Alianza Lima. De hecho, tras la publicación de la noticia, el club peruano tomó la radical decisión de separar a los tres deportistas de manera indefinida, y posteriormente la desvinculación definitiva. Así, lejos del fútbol nacional, el mediocampista volvió a acaparar la atención de los medios tras protagonizar un intercambio con una internauta que cuestionó la fotografía en la que aparece junto a su novia en sus redes sociales, en el marco del proceso judicial que afronta. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¡Sergio Peña otra vez genera polémica! El futbolista reaccionó así a la crítica de seguidora sobre su foto con su novia: “Eres una persona ignorante”
Farándula

¡Sergio Peña otra vez genera polémica! El futbolista reaccionó así a la crítica de seguidora sobre su foto con su novia: “Eres una persona ignorante”

Atención fanáticos de Corazón Serrano: ¿Sabías que estas son las edades de todas las cantantes de la agrupación?
Farándula

Atención fanáticos de Corazón Serrano: ¿Sabías que estas son las edades de todas las cantantes de la agrupación?

Así fue la sorprendente respuesta de Daniela Darcourt tras el elogio de Carlos Cacho a Yahaira Plasencia: “Soy Yahalover”
Farándula

Así fue la sorprendente respuesta de Daniela Darcourt tras el elogio de Carlos Cacho a Yahaira Plasencia: “Soy Yahalover”

¿Fue una estrategia? Hija del cómico afirma que la “reconciliación” con Monserrat fue para irse a Estados Unidos
Farándula

¿Fue una estrategia? Hija del cómico afirma que la “reconciliación” con Monserrat fue para irse a Estados Unidos