¡Sergio Peña otra vez genera polémica! El futbolista reaccionó así a la crítica de seguidora sobre su foto con su novia: “Eres una persona ignorante”

Sergio Peña atraviesa un difícil momento, tanto en su vida profesional como personal, luego de que se revelara una grave denuncia por presunto abuso sexual que involucra al futbolista y a otros de sus excompañeros de Alianza Lima. De hecho, tras la publicación de la noticia, el club peruano tomó la radical decisión de separar a los tres deportistas de manera indefinida, y posteriormente la desvinculación definitiva. Así, lejos del fútbol nacional, el mediocampista volvió a acaparar la atención de los medios tras protagonizar un intercambio con una internauta que cuestionó la fotografía en la que aparece junto a su novia en sus redes sociales, en el marco del proceso judicial que afronta. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO REACCIONÓ SERGIO PEÑA TRAS EL CUESTIONAMIENTO DE UNA USUARIA EN REDES SOCIALES?

Actualmente, Sergio Peña forma parte del Sakaryaspor de la TFF Segunda División de Turquía, luego de que Alianza Lima anunciara su desvinculación oficial del club por la denuncia de supuesta agresión sexual que lo involucra. A pesar de que el futbolista de 30 años rechazó de manera categórica las acusaciones mediante comunicados en los que aseguró que colaborará con las investigaciones y que no ha incurrido en delito alguno, los internautas no han dejado de cuestionarlo. Y es que, en los últimos días, la novia del deportista, Camila, optó por activar los comentarios en su Instagram, sin imaginar que una usuaria lanzara un irónico comentario que motivó a que el seleccionado nacional le respondiera, calificándola como “ignorante”.

Sergio Peña arremete contra usuaria que cuestionó su vida privada en medio de una denuncia por supuesto abuso sexual. Foto: Instagram Captura - Panamericana TV

De hecho, Peña se mostró indignado con las personas que critican y cuestionan su vida privada sin conocer lo sucedido. Por ello, el jugador del Sakaryaspor señaló que estos comentarios malintencionados solo generan morbo y pidió respeto ante temas tan delicados. “Eso es lo que te convierte en una persona ignorante que no tiene personalidad y mucho menos una vida agradable. Te metes a una cuenta de una persona que no conoces para comentar cosas que solo se hacen ver de la manera más ridícula que puede existir, diciendo cosas que solo te convierten en una más de todas las personas que sin saber una verdad inventan para generar morbo y eso te convierte en una persona mala“, respondió.

EL DEBUT DE SERGIO PEÑA EN LA SEGUNDA DIVISIÓN DE TURQUÍA

Sergio Peña tuvo su esperado debut oficial con el Sakaryaspor en la Segunda División de Turquía, disputando los 90 minutos en la derrota por 1-0 frente a Erzurumspor. El mediocampista peruano, que llegó recientemente al club como refuerzo para la recta final de la temporada, fue alineado desde el arranque en un intento por darle mayor orden y salida al equipo, que atraviesa una etapa complicada en la tabla de posiciones.

Con este resultado, Sakaryaspor se mantiene en el puesto 18 con 23 puntos, dentro de la zona de descenso, y se encuentra a cinco unidades de los equipos que por ahora están logrando la permanencia en la categoría. Peña aparece como una de las apuestas del club para revertir la situación y aportar experiencia en el mediocampo. En su debut, fue el mejor de su equipo, aunque no bastó para evitar la derrota.