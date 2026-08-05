Shakira ha vuelto a encender las redes sociales, pero esta vez no fue con un nuevo lanzamiento musical o una indirecta en sus letras, sino guiñándole el ojo a la cultura pop y al humor de internet. La cantante colombiana sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al recrear con asombrosa precisión la icónica fotografía que dio origen a uno de los memes más icónicos de la era digital.

De la computadora a la impresora: La ingeniosa recreación de Shakira

En su publicación más reciente en Instagram, la intérprete de “Dai Dai” y “Hips Don’t Lie” posó sentada frente a un escritorio, luciendo un atuendo cómodo, su característica melena rubia y una sonrisa cómplice. Sin embargo, los fanáticos más observadores de la red tardaron un segundo en notar el guiño nostálgico: la pose, la silla de oficina retro y la posición de las manos eran una referencia exacta a la célebre foto de su juventud frente a un monitor de tubo (CRT).

La gran diferencia de esta versión moderna es el salto tecnológico: en lugar de estar tipeando frente a una pantalla voluminosa de los años 90, Shakira aparece utilizando una moderna impresora Epson, sosteniendo una fotografía recién impresa de un tierno perrito. La publicación rápidamente se llenó de millones de likes y miles de comentarios de fans e influencers que celebraron el sentido del humor de la artista barranquillera.

La historia de la foto original tomada en 1997 que se convirtió en meme

Para entender la magnitud del fenómeno, hay que retroceder casi tres décadas. La foto original fue tomada en el año 1997 por el periódico El Heraldo en su redacción, una época en la que Shakira apenas se consolidaba como una estrella internacional tras el arrollador éxito de sus álbumes “Pies Descalzos” (1995) y en plena preparación para “¿Dónde están los ladrones?” (1998). Tras esto, la foto volvió a ser publicada en las redes sociales del periódico en el año 2018.

La foto original tomada en la redacción de El Heraldo en el año 1997. (Foto: El Heraldo)

En aquella imagen vintage, una jovencísima Shakira de cabello negro azabache posaba sonriente en un estudio, escribiendo concentrada en una computadora de escritorio gigante, típica de finales de los noventa. Con la llegada de la era de las redes sociales (Twitter, Facebook y TikTok), los usuarios de internet rescataron la fotografía y la transformaron en un meme atemporal.

Durante años, la foto de “Shakira en la computadora” se ha utilizado en redes sociales de forma humorística para representar situaciones cotidianas como:

“Yo respondiendo un correo de trabajo un lunes a las 8:00 AM.”

“Consultando en Google por qué me duele la garganta.”

“Buscando tutoriales para arreglar la vida en 5 minutos.”

“Yo hackeando la NASA después de tomar un curso de Excel de 10 minutos.”

Reacciones en redes sociales

Las reacciones en los comentarios de Instagram no se hicieron esperar. Fanáticos de todas partes del mundo aplaudieron que Shakira no solo conozca las bromas de las que es protagonista en internet, sino que se preste para recrearlas con tanta elegancia y simpatía.

Comentarios como “¡El meme ha sido actualizado!”, “Shakira actualizando su currículum desde 1997”, o “No puedo creer que ella misma actualizó el meme” inundaron la publicación en cuestión de minutos, demostrando que Shakira no solo domina las listas de éxitos musicales, sino también el lenguaje y las tendencias del entorno digital moderno.