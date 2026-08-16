Sheyla Rojas volvió a hablar sobre una de las etapas más comentadas de su vida personal y sorprendió al contar detalles de su relación de cinco años con el empresario mexicano Luis Miguel Galarza, conocido como Sir Winston. Durante su conversación con Magaly Medina en su pódcast, la exchica reality recordó las comodidades que tuvo junto al empresario, reconoció que disfrutó aquella vida y explicó qué ha significado para ella regresar al Perú. Además, se refirió a los motivos que provocaron el final de su romance, entre ellos las diferencias sobre sus planes de futuro y situaciones que afectaron la confianza entre ambos. A continuación, te contamos qué confesó Sheyla Rojas sobre su vida junto a Sir Winston, las razones que la llevaron a terminar la relación y cómo enfrenta su presente.

¿QUÉ CONFESÓ SHEYLA ROJAS SOBRE SER MANTENIDA Y LOS LUJOS QUE TUVO?

Sheyla Rojas reconoció que disfrutó las comodidades que tuvo durante su relación con Sir Winston. Al ser consultada por Magaly Medina sobre si le gustaba ser mantenida, respondió: “A mí me pueden decir mantenida, interesada, lo que sea”. Luego reafirmó: “Me encanta, me encantó y me encanta”.

En este contexto, contó que, al comenzar una nueva etapa en México, tuvo que asumir tareas cotidianas que antes no realizaba, como cocinar, actividad para la que aseguró ser “un desastre”. Además, reveló que conserva algunos regalos de su expareja, entre ellos vehículos registrados a su nombre.

¿CÓMO ES LA NUEVA VIDA DE SHEYLA ROJAS DESPUÉS DE REGRESAR AL PERÚ?

La modelo explicó que volver al Perú significó adaptarse a una realidad diferente. Durante la conversación, confirmó que tuvo una cuenta bancaria en México y señaló que intentó guardar parte del dinero que tenía disponible porque no gastaba demasiado.

Sin embargo, su regreso al país implicó comenzar una nueva etapa y hacerse cargo nuevamente de distintos aspectos de su vida. Cuando Magaly Medina le preguntó si había tenido que empezar desde cero, Sheyla respondió entre risas: “Empezar de cero, claro, pero sin miedo al éxito”.

¿POR QUÉ TERMINÓ SHEYLA ROJAS SU RELACIÓN CON SIR WINSTON?

Tras cinco años de relación, Sheyla comenzó a notar que sus expectativas y las del empresario mexicano eran diferentes. A esto se sumaron situaciones que terminaron desgastando el vínculo.

La exchica reality reconoció que hubo infidelidades y aseguró que perdonó en varias ocasiones, hasta que una última situación cambió su manera de ver la relación. Sin revelar detalles, explicó que ese momento le permitió entender que ambos seguían caminos distintos. “Me fui desilusionando, yo creo que fue la palabra”, señaló sobre el proceso que terminó llevándola a separarse.

Sheyla Rojas y Sir Winston tuvieron una relación de cinco años.

¿QUÉ PLANES DISTINTOS TENÍAN SHEYLA ROJAS Y SIR WINSTON?

Sheyla explicó que sus proyectos personales también fueron determinantes para terminar la relación. Mientras ella quería formar una familia, consideraba que Sir Winston no estaba preparado para compartir ese objetivo. “Él no estaba preparado para estar con alguien como yo. Yo ya también quería formar mi familia”, afirmó.

La modelo admitió que soportó durante bastante tiempo una situación que ya no respondía a sus expectativas. Además, recordó que llegó a sentir que la relación estaba retrocediendo en lugar de avanzar. “De un momento a otro me di cuenta, 5 años ya de relación y yo sentía que en vez de avanzar estábamos recontra mega archi retrocediendo”, sostuvo, dejando claro que esa percepción fue clave para cerrar definitivamente aquella etapa, según informa La República.

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