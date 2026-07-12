En una reciente participación en el pódcast de la conductora Magaly Medina, Shirley Arica se animó a contar los motivos que la llevaron a poner fin al vínculo sentimental que mantenía con el argentino Pablo Heredia. La modelo peruana sorprendió al revelar que hubo un factor familiar que terminó siendo determinante para dar ese paso. Asimismo, recordó algunos episodios que marcaron el romance y explicó cómo ciertas actitudes del artista influyeron en el desenlace de la historia que ambos comenzaron tras coincidir en el reality ‘La Granja VIP Perú’. De esta manera, la influencer ofreció una versión mucho más amplia sobre el final de una relación que despertó el interés de miles de seguidores desde que se hizo pública. A continuación, te contamos qué compartió Shirley Arica.

¿CUÁL FUE EL VERDADERO MOTIVO POR EL QUE SHIRLEY ARICA DECIDIÓ NO CONTINUAR SU RELACIÓN CON PABLO HEREDIA?

En diálogo con Magaly Medina, Shirley Arica explicó que la postura de su hija fue decisiva para alejarse de Pablo Heredia. La modelo contó que la adolescente nunca estuvo de acuerdo con la cercanía que mantenía con el actor argentino debido a comentarios que él había realizado anteriormente sobre ella.

Según recordó, su hija incluso le expresó su desconcierto diciéndole: “Mamá, no entiendo cómo tú puedes hablar con Pablo”. Esa conversación hizo que comenzara a observar la relación desde otra perspectiva y reconsiderara aspectos que antes no había valorado con la misma importancia.

¿QUÉ OPINABA LA HIJA DE SHIRLEY ARICA SOBRE PABLO HEREDIA?

Arica reveló que su hija fue muy clara al expresar el rechazo que sentía hacia el actor. Cuando la modelo intentó justificar que seguían viéndose por proyectos laborales, la respuesta de la menor fue contundente. “A mí Pablo no me cae y no me cae por el simple hecho de que él se ha expresado mal de ti”, recordó Shirley durante la entrevista.

Esa sinceridad terminó teniendo un fuerte impacto en la influencer, quien comprendió que la percepción de su hija estaba basada en situaciones que consideraba difíciles de pasar por alto.

¿QUÉ CRÍTICAS HIZO SHIRLEY ARICA SOBRE LA FORMA DE SER DE PABLO HEREDIA?

En la conversación con Magaly Medina, la ganadora de ‘La Granja VIP Perú’ también cuestionó la actitud que, según ella, mantenía Pablo Heredia frente a quienes lo rodeaban.

La influencer afirmó que el actor acostumbraba encontrar errores en los demás y pocas veces reconocía los propios. “Es una persona que siempre va a buscar el ‘pero’ en la otra persona: ‘Tú estás mal, él está mal, todos están mal, menos yo’”, manifestó.

Tras escuchar ese relato, la periodista comentó que ese comportamiento suele relacionarse con rasgos narcisistas, aunque sin emitir un diagnóstico, según informa Infobae.

¿CÓMO ANUNCIÓ SHIRLEY ARICA EL FINAL DE SU HISTORIA CON PABLO HEREDIA?

Aunque días antes ambos se mostraban juntos en redes sociales e incluso compartieron fotografías durante el cumpleaños de la modelo, la ruptura terminó confirmándose mediante una transmisión en vivo en TikTok. Allí, Shirley Arica explicó que ambos conversaron y coincidieron en que lo mejor era seguir caminos distintos. “Ya hemos conversado al respecto y creo que es lo mejor para ambos”, expresó.

Asimismo, pidió a quienes apoyaban a la pareja que ahora respalden los proyectos personales de cada uno y aseguró que continuará enfocada en su carrera, su canal de YouTube y su marca “Indomable”.