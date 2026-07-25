Aunque Shirley Arica dejó entrever un evidente distanciamiento con Samahara Lobatón, hasta el momento no ha afirmado de manera directa que haya sido víctima de una traición. Las especulaciones surgieron a raíz de diversos acontecimientos ocurridos después de la difusión del ampay que involucró a Pablo Heredia y Ale Fuller, episodio que marcó un cambio en la relación entre ambas figuras públicas. Desde entonces, los seguidores comenzaron a interpretar que existía un conflicto que no había sido explicado públicamente. Sin embargo, ninguna de las dos ha confirmado esa versión de forma explícita. Las señales que alimentaron los rumores fueron principalmente los movimientos de Shirley Arica en redes sociales. La modelo dejó de seguir a Samahara Lobatón en sus plataformas digitales y, poco después, compartió un mensaje relacionado con la importancia de la lealtad, publicación que muchos usuarios vincularon con el distanciamiento entre ambas. Estas acciones coincidieron con la reunión que Samahara sostuvo junto a Pablo Heredia y Ale Fuller, lo que incrementó las especulaciones. Pese a ello, no existe una declaración pública de Shirley que atribuya directamente una traición a Samahara.

Conoce si fue traición lo ocurrido entre Samahara y Shirley por lo que se han alejado de las redes sociales

Shirley Arica se sintió “traicionada” surgió principalmente por la interpretación que realizaron diversos medios de comunicación y usuarios en redes sociales a partir de sus publicaciones y cambios en su comportamiento digital. Hasta el momento, la modelo no ha acusado directamente contra Samahara Lobatón, por lo que esa versión se basa en las señales que ambos hechos dejaron tras la polémica. El tema cobró fuerza luego del distanciamiento entre ambas y de los mensajes compartidos en redes sociales. Sin embargo, ninguna declaración de Shirley confirma expresamente esa interpretación. Por su parte, Samahara Lobatón rechazó haber actuado con deslealtad. En declaraciones al diario Trome, afirmó: “No la traicioné ni fui desleal con ella... Tal vez debí decirle que íbamos a salir con Ale”. Con estas palabras, reconoció que pudo haber informado previamente sobre la reunión, aunque insistió en que no cometió ninguna falta ni actuó con mala intención. Asimismo, sostuvo que continúa considerando a Shirley Arica como una amiga, pese a la controversia generada.

¿Cómo ocurrió este problema entre ambas amigas por lo cual se han distanciado y están en controversia?

Tras la emisión de las imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme, la relación entre Shirley Arica y Samahara Lobatón comenzó a evidenciar un claro distanciamiento. Como una de las primeras señales, Shirley dejó de seguir a Samahara en Instagram, hecho que rápidamente despertó especulaciones entre sus seguidores. Poco después, la modelo compartió una historia con el mensaje: “No se trata de lo fiel que seas frente a alguien, sino de lo leal que seas a sus espaldas”. Aunque no mencionó a ninguna persona, la publicación fue interpretada por numerosos usuarios como una indirecta.

De acuerdo con las versiones difundidas en programas de espectáculos y redes sociales, el malestar habría surgido porque Samahara compartió una salida con Pablo Heredia, expareja de Shirley, y Ale Fuller, sin haberle informado previamente. Este episodio alimentó las especulaciones sobre un posible quiebre en la amistad que ambas mantenían. Sin embargo, ninguna de las involucradas ha confirmado de manera explícita que ese haya sido el motivo del distanciamiento. Aun así, la secuencia de hechos mantuvo el tema en el centro de la atención mediática.

El conflicto no parece originarse por un triángulo amoroso, sino por una ruptura de confianza entre amigas

La amistad entre Shirley Arica y Samahara Lobatón parece haber llegado a un punto de quiebre tras la reciente controversia. En declaraciones brindadas en una entrevista y posteriormente en Magaly TV, La Firme, Shirley no pudo contener la emoción al abordar el tema y confesó que la situación la afectó profundamente. Además, reveló que, antes de bloquear a Samahara en redes sociales, intentó dialogar con ella para aclarar lo ocurrido. Sin embargo, sostuvo que nunca recibió una disculpa que considerara suficiente para recomponer la relación.

La modelo aseguró que el vínculo entre ambas quedó “fracturado” y dio a entender que la amistad difícilmente volverá a ser la misma. Por su parte, Samahara Lobatón reconoció públicamente que cometió un error al no comunicarle a Shirley lo sucedido antes de que trascendiera. La hija de Melissa Klug hizo un “mea culpa” y explicó que, debido a sus ocupaciones, pensó conversar el tema personalmente más adelante. No obstante, admitió que debió llamarla con anticipación, reconociendo que esa falta de comunicación contribuyó al distanciamiento entre ambas.

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