Por Redacción EC

Aunque Shirley Arica dejó entrever un evidente distanciamiento con Samahara Lobatón, hasta el momento no ha afirmado de manera directa que haya sido víctima de una traición. Las especulaciones surgieron a raíz de diversos acontecimientos ocurridos después de la difusión del ampay que involucró a Pablo Heredia y Ale Fuller, episodio que marcó un cambio en la relación entre ambas figuras públicas. Desde entonces, los seguidores comenzaron a interpretar que existía un conflicto que no había sido explicado públicamente. Sin embargo, ninguna de las dos ha confirmado esa versión de forma explícita. Las señales que alimentaron los rumores fueron principalmente los movimientos de Shirley Arica en redes sociales. La modelo dejó de seguir a Samahara Lobatón en sus plataformas digitales y, poco después, compartió un mensaje relacionado con la importancia de la lealtad, publicación que muchos usuarios vincularon con el distanciamiento entre ambas. Estas acciones coincidieron con la reunión que Samahara sostuvo junto a Pablo Heredia y Ale Fuller, lo que incrementó las especulaciones. Pese a ello, no existe una declaración pública de Shirley que atribuya directamente una traición a Samahara.