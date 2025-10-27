Grandes cambios se avecinan, y una nueva era que traería consigo la llegada de icónica figura a la ‘esquina de la televisión’ , y a la misma vez la salida de la actual pareja de Christian Domínguez. Hoy Panamericana, y con 66 años a cuestas, busca reflotar y recuperar el liderazgo de antaño teniendo a Gisela Valcárcel como eventual cara visible de proyecto a partir del cual empieza a rumorearse que programa conducido por Karla Tarazona, saldría del aire tras la compra del canal.

ESTO RESPONDE KARLA TARAZONA TRAS RUMORES DE SALIDA DE PANAMERICANA TV POR EVENTUAL LLEGADA DE GISELA VALCÁRCEL

Con 3 años al aire, hoy “Préndete” emitido por Panamericana, tendría los días contados tomando en consideración la restructuración de la cual sería objeto el canal tras una adquisición que motivaría el retorno de la popular ‘Señito’.

Karla Tarazona es hoy precisamente una de las conductoras de dicho programa de farándula, y quien estaría pensando en hacer maletas si Gisela Valcárcel termina ingresando a la ‘esquina de la televisión’ como productora, presentadora o gran amiga de Susana Umbert, la flamante propietaria de la cadena junto con el Grupo Paltarumi de los empresarios Jimmy Pflücker y Enrique Franco.

Ante lo expuesto, resulta importante hacer mención de la respuesta que la actual pareja de Christian Domínguez, le brindara a Samuel Suárez de ‘Instarándula’ sobre el rumoreado y eventual retorno de la popular ‘Señito’ a Panamericana TV, recordándose al respecto los instantes de tensión entre ambas, y durante la época en la que se dio a conocer el amor clandestino entre el cantante e Isabel Acevedo.

"Amigo, ya sabes, pasaré a dejar mi CV a tu oficina“, refiere inicialmente Karla Tarazona, y como respuesta a pregunta realizada en vivo por parte del periodista de espectáculos, reafirmando así postura en contra de Gisela Valcárcel, e indicando además que ella es una persona frontal, “no hipócrita, menos meto a Dios”.

La relación entre ambas figuras públicas, y sobre todo el concepto que tiene la todavía conductora de “Préndete” sobre la amiga de Susana Umbert, no es de las mejores ni la más cordial, haciendo esto presagiar que si la ‘Señito’ llega a la ‘esquina de la televisión’, la pareja de Christian Domínguez optaría por dar un paso al costado.

ESTO ES LO QUE SE SABE ACERCA DE EVENTUAL LLEGADA DE GISELA VALCÁRCEL A PANAMERICANA TV

Nuevos aires empiezan a respirarse en la ‘esquina de la televisión’, y tras cumplir 66 años, debido a etapa iniciada con nuevos propietarios, y entre los cuales figura Susana Umbert, la gran amiga de Gisela Valcárcel y productora de programas como “El Valor de la Verdad”.

Luego de anunciarse oficialmente, esta toma de control de Panamericana TV que promete recuperar el liderazgo de antaño, y hasta modernizar propuesta con eventuales cambios en contenido, ha sido asociada a la popular ‘Señito’, y directamente por la cercanía con la ahora dueña del Canal 5.

Según lo precisa Pati Lorena basada en sus fuentes, y en diálogo concedido a Magaly Medina, “yo estoy segurísima que la Gisela está ahí, de todas maneras. Son uña y mugre”, manifiesta entorno a la amistad entre la madre de Ethel Pozo y una Susana Umbert que de inmediato le estaría buscando las instalaciones de un teatro para llevar a cabo proyecto familiar.

“Van a ser un canal familiar. A la hija en la mañana, al yerno en la noche. Todo queda en familia“, puntualizó con sarcasmo la exproductora de la ‘Señito’, y acerca de la renovación de parrilla tras compra de Panamericana, sin embargo aún la protagonista de esta historia, no confirma reaparición televisiva desde 2026 ni ha expresado algo al respecto, mientras los rumores de retorno y salida de Karla Tarazona, terminan acentuándose.