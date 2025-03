Tras casi una década de ausencia de uno de los programas más exitosos de la televisión peruana, ‘El valor de la verdad’, regresa en esta oportunidad a través de la señal de Panamericana Televisión. Con la conducción de Beto Ortiz, miles de seguidores se encuentran en la expectativa por conocer las candentes declaraciones de su primera invitada, Pamela López, quien revelará íntimos detalles de su tormentosa relación con Christian Cueva y las supuestas infidelidades con diversas mujeres del medio local, entre ellas, Melissa Klug. Por ello, esta primera edición del programa ha generado gran conmoción entre los televidentes, ya que promete sacudir al mundo de la farándula peruana y el entretenimiento. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO SE ESTRENA ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

El esperado estreno de ‘El valor de la verdad’, conducido por Beto Ortiz, será este domingo 9 de marzo a las 9:45 de la noche por las pantallas de Panamericana Televisión. En esta primera edición, la invitada será Pamela López, quien se sentará en el temible sillón rojo para responder una serie de preguntas relacionadas a su polémica relación que tuvo con su expareja Christian Cueva y que ha sido un tema de mucho debate en los programas de televisión, medios digitales e incluso en las redes sociales, debido a los testimonios, agresiones y supuestas infidelidades por parte del futbolista.

¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDERÁ PAMELA LÓPEZ EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

Por lo general, cada participante tendrá que pasar por el pavoroso polígrafo y responder 100 preguntas, de las cuales 21 serán seleccionadas y transmitidas en ‘El valor de la verdad’. En caso el polígrafo detecte alguna mentira durante sus respuestas en el programa, el artista invitado pierde todo lo ganado de manera automática. Sin embargo, en el avance del espacio que se transmitirá por Panamericana Televisión, se ha revelado algunas de las preguntas que Pamela López tendrá que contestar, incluso, al parecer, narrará detalles del supuesto vínculo entre Cueva y Melissa Klug.

“¿Cuántas veces tú crees que Christian Cueva te agredió?”, “¿Metía Christian Cueva a Pamela Franco en las concentraciones?”, “¿Te insinuó Christian Cueva que abortes?”, “¿Estuvo Christian Cueva con Pamela Franco mientras dabas a luz?”, “¿Amas a Christian Cueva?”, “El padre de mis hijos le responde una historia a la señora (Melissa Klug) y le pone: ‘Agárrame entonces’, a lo que ella contesta: ‘Y no te suelto’. Luego, él le dice: ‘Te adoro, mi amor, y quiero que siempre seas mía’, y ella responde: ‘Siempre’”, contó la expareja de ‘Cuevita’.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE LOS SUPUESTOS ROMANCES CON ROSANGELA ESPINOZA, CHRIS SOIFER Y MELISSA KLUG?

En el primer programa de Andrea Llosa tuvo como primer invitado a Christian Cueva, quien no dudó en someterse a todas las preguntas de la periodista. Durante la entrevista, Andrea lo cuestionó sobre las diversas especulaciones que giran en torno a una supuesta infidelidad a su expareja, Pamela López, con reconocidos y polémicos personajes de la farándula peruana. El mediocampista de Cienciano negó tajantemente haber tenido un romance con Melissa Klug, Rosángela Espinoza, Macarena Gastaldo y Chris Soiffer.

El deportista de 33 años mencionó que con Rosangela nunca hubo un ampay y que la fotografía que revelaron fue en un momento donde estaban compartiendo con sus demás compañeros y descartó algún romance. Con respecto a la ‘Blanca de Chucuito’ negó que haya compartido un Airbnb, por lo contrario, siempre han coincidido en reuniones de amigos. “¿Tuviste algo íntimo con Rosángela?”, preguntó Andrea. “No, con ella nunca”, respondió Cueva. Cuando se le preguntó por las otras modelos, insistió: “No, nunca. Sí tuve reuniones, pero no pasó nada más. Yo le confesé todo a Pamela”, detalló.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE SU BODA CON PAMELA LÓPEZ?

Durante la entrevista con la conductora de ATV, el delantero de Cienciano confesó a nivel nacional que no se casó por amor con Pamela López, ya que en ese momento la relación estaba desgastada. Sin embargo, decidió dar ese paso por amor a sus hijos, sobre todo por su hija recién nacida, pensando que ese acto fortalecería su vínculo con López, pero no fue así.

“En su momento hubo ese amor que uno siente cuando se enamora. (¿En el 2019 te casaste enamorado?) Para ser honesto, no, no me casé estando enamorado. No me casé con los mismos sentimientos que tenía al principio de mi relación. Mi tercera hija fue el motivo por el que traté de proteger mi familia y fortalecerla para seguir al lado de las personas que estuvieran conmigo”, reveló Cueva.