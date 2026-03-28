Por Redacción EC

La granja vip’ es un reality de convivencia donde 16 famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de llevarse el premio mayor al final de la temporada: S/ 100 000. Y es que, tras el ingreso de diversas figuras de la farándula peruana como Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pamela López, Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Yiddá Eslava, Miguel Vergara, Gabriela Herrera, Pati Lorena y Christian Martínez, Melissa Klug, entre otros, el programa ha dado de qué hablar tanto en los medios de espectáculos como en las redes sociales. De esta manera, esta semana el espacio de Panamericana Televisión tuvo el ingreso de un controversial personaje y futbolista: Jesús Barco. Esto, sin dudas, generó la sorpresa de los conductores y panelistas, quienes no dudaron en recordarle el pasado de la chalaca con Diego Chávarri. Frente a ello, el exjugador de Sport Boys dejó en claro su posición ahora que tendrá que verlo todos los días en la casa. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.