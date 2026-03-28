‘La granja vip’ es un reality de convivencia donde 16 famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de llevarse el premio mayor al final de la temporada: S/ 100 000. Y es que, tras el ingreso de diversas figuras de la farándula peruana como Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pamela López, Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Yiddá Eslava, Miguel Vergara, Gabriela Herrera, Pati Lorena y Christian Martínez, Melissa Klug, entre otros, el programa ha dado de qué hablar tanto en los medios de espectáculos como en las redes sociales. De esta manera, esta semana el espacio de Panamericana Televisión tuvo el ingreso de un controversial personaje y futbolista: Jesús Barco. Esto, sin dudas, generó la sorpresa de los conductores y panelistas, quienes no dudaron en recordarle el pasado de la chalaca con Diego Chávarri. Frente a ello, el exjugador de Sport Boys dejó en claro su posición ahora que tendrá que verlo todos los días en la casa. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO JESÚS BARCO SOBRE DIEGO CHÁVARRI Y SU PASADO CON MELISSA KLUG?

Hace unos días, ‘La granja vip’ presentó con bombos y platillos a su nuevo ingreso, Jesús Barco, quien causó alboroto no solo en el set de televisión sino también en la casa. Sin embargo, previo a ser presentado ante sus compañeros, Ethel Pozo, conductora del espacio, le preguntó por los motivos que lo llevaron a aceptar formar parte del programa, a lo que él respondió que lo hizo por su pequeña hija que tiene en común con Melissa Klug. Así, también se pronunció sobre si entablará una amistad con Diego Chávarri, expareja de la ‘Blanca de Chucuito’, con quien tuvo una relación en el 2016.

Según el deportista, su presencia en ‘La granja vip’ estará enfocada en cumplir el objetivo, más que en realizar amistades con los demás participantes. Eso no es todo, Barco dejó en claro que antes de aceptar la propuesta tuvo una conversación con la chalaca para aclarar que no existe ninguna incomodidad en caso de que haya cierta interacción entre ella y su expareja dentro de la casa. De hecho, el deportista fue tajante al afirmar que no se considera una persona celosa. “Yo no tengo problema con nadie, puedo hacer lo que se tenga que hacer y listo. Mis amigos están afuera. Yo no he venido a hacer amigos”, sostuvo.

¿POR QUÉ PAUL MICHAEL DISCUTIÓ CON PAMELA LÓPEZ EN ‘LA GRANJA VIP’?

En una edición de ‘La granja VIP’, el programa mostró imágenes en las que Mark Vito entabla una conversación con Pamela López, quien se encontraba en pijama y a solas en el exterior de la casa. Esto generó que Paul Michael la cuestione por andar a altas horas de la noche con el tiktoker. Según explicó la norteña, esta reunión se debió a una posible estrategia o alianzas que estaría desarrollando junto al influencer dentro de la competencia. Lejos de que todo quedara claro, el salsero cuestionó sus declaraciones, argumentando las razones por las que no fue incluido en esa reunión. “¿Y por qué contigo sola? ¿Pero tú solamente? ¿Por qué no nos unes a tu estrategia?”, indicó.

Aun así, López insistió que tocar estos temas en un ambiente cerrado donde comparte con otros compañeros no siempre resulta conveniente, por lo que, según ella, se lo iba a comunicar a su pareja ni bien reciba la información. “Paul solo quería hablar conmigo acerca del reality sobre estrategias nada más. Paul, escucha con atención, me revientas, eres insoportable. Soy más cuerda que tú de repente lo puedo entender con mayor facilidad y yo te lo puedo transmitir”, sostuvo la empresaria visiblemente indignada con su novio.