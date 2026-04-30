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Sin filtros: Lucía de la Cruz cuenta lo que nunca dijo sobre su esposo: “Yo amaré a...” | Composición EC: Lucía de la Cruz (Facebook)
Sin filtros: Lucía de la Cruz cuenta lo que nunca dijo sobre su esposo: “Yo amaré a...” | Composición EC: Lucía de la Cruz (Facebook)
Por Redacción EC

La cantante criolla Lucía de la Cruz vuelve a generar titulares tras brindar declaraciones cargadas de emoción y sinceridad en distintos espacios mediáticos. Durante una entrevista televisiva con Magaly Medina en ‘Magaly TV La Firme’, la artista se abrió como pocas veces para hablar de su relación con su fallecido esposo, Percy García Ramos, recordando el impacto que tuvo en su vida personal. Incluso, rememoró cómo su historia juntos estuvo marcada por etapas de transformación y decisiones que cambiaron su rumbo. A esto se suman confesiones en el pódcast ‘Café con la Chévez’, donde también abordó su historial sentimental, mostrando otra faceta de su vida amorosa. Sus palabras no solo evidencian el profundo vínculo que mantuvo con su pareja, sino también la manera en que el amor ha marcado su historia en distintas etapas. A continuación, te contamos qué dijo.

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