La cantante criolla Lucía de la Cruz vuelve a generar titulares tras brindar declaraciones cargadas de emoción y sinceridad en distintos espacios mediáticos. Durante una entrevista televisiva con Magaly Medina en ‘Magaly TV La Firme’, la artista se abrió como pocas veces para hablar de su relación con su fallecido esposo, Percy García Ramos, recordando el impacto que tuvo en su vida personal. Incluso, rememoró cómo su historia juntos estuvo marcada por etapas de transformación y decisiones que cambiaron su rumbo. A esto se suman confesiones en el pódcast ‘Café con la Chévez’, donde también abordó su historial sentimental, mostrando otra faceta de su vida amorosa. Sus palabras no solo evidencian el profundo vínculo que mantuvo con su pareja, sino también la manera en que el amor ha marcado su historia en distintas etapas. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ REVELÓ LUCÍA DE LA CRUZ SOBRE PERCY GARCÍA RAMOS?

En su conversación con Magaly Medina, la cantante criolla confesó que el hombre que marcó un antes y un después en su existencia fue Percy García Ramos. Lucía explicó que su esposo fue el motor principal que le permitió alejarse de las drogas y organizar su vida doméstica junto a sus hijos.

Con una devoción que el tiempo no ha borrado, la cantante sorprendió al confesar que su relación se mantuvo cercana hasta el último instante. “Estuve con él hasta el final. Hice el amor con mi esposo hasta el final de sus días”, expresó, dejando claro que el vínculo entre ambos no se quebró pese a la enfermedad.

Además, reafirmó sus sentimientos al señalar: “Yo amé y amaré a Percy García Ramos eternamente por muchos motivos”, evidenciando que su recuerdo sigue vigente en su vida.

¿QUÉ DIJO LUCÍA DE LA CRUZ SOBRE LOS SECRETOS DE PERCY GARCÍA?

Durante la misma entrevista en televisión, la artista dejó entrever que no todo en la vida de su esposo fue completamente conocido por ella. Al ser consultada directamente por la conductora sobre qué aspectos ignoraba, Lucía respondió con cautela y respeto. “Casi lo más fuerte. Con el respeto que te mereces no lo puedo hablar”, indicó, evitando profundizar en detalles sensibles.

Esta respuesta generó intriga, ya que sugiere que existieron episodios importantes que permanecieron ocultos incluso dentro de una relación tan significativa, según informa el diario La República.

¿QUÉ DIJO LUCÍA DE LA CRUZ SOBRE SUS RELACIONES QUE MARCARON SU VIDA SENTIMENTAL?

En otro contexto, durante su participación en el pódcast ‘Café con la Chévez’, la intérprete sorprendió al hablar abiertamente de su pasado amoroso. Allí reveló una cifra que llamó la atención: “162 enamorados”, comentó entre risas, explicando que desde joven vivió el amor de manera constante, aunque inocente.

Según relató, sus primeras experiencias estaban lejos de lo físico. “Yo tenía 12, 13 años… un besito en la mejilla y así comencé a contar mis novios”, recordó. Asimismo, destacó que siempre mantuvo el respeto en sus relaciones y que, con el paso del tiempo, logró conservar buenas relaciones con sus exparejas y sus familias, reforzando su visión romántica pero equilibrada del amor.

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