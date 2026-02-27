Magaly Medina arremetió contra Laura Spoya tras su reaparición en el podcast ‘La manada’. La conductora de ATV criticó que la exreina de belleza utilice el humor para referirse al grave accidente vehicular que la dejó hospitalizada y con secuelas físicas.

Para la popular ‘Urraca’, la actitud de la modelo resulta irresponsable y carente de madurez. Medina cuestionó que, en lugar de reflexionar sobre un suceso que pudo ser mortal, Spoya prefiera hacer bromas sobre su situación actual. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA ACTITUD DE LAURA SPOYA TRAS SU CHOQUE?

La presentadora de espectáculos se mostró sumamente crítica debido a que Spoya decidió tomar con humor un evento que casi le cuesta la existencia.

Para la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, el hecho de que la modelo se volviera a presentar en el programa ‘La manada’ para “chonguear” resulta inaceptable, considerando que estuvo hospitalizada varios días.

“Tuvo un accidente que pudo haberle costado la vida, que pudo haber causado algún accidente que luego todos estemos lamentando”, comentó Medina, quien además enfatizó que la suerte de chocar contra estructuras inertes evitó que la situación escalara al nivel de otros casos fatales.

Magaly Medina sobre reaparición de Laura Spoya.

Asimismo, Medina calificó a Spoya como una persona poco consciente de la realidad, especialmente tras anunciar en tono de mofa que ahora hará transmisiones de videojuegos de carreras. Para la figura de ATV, tener dispositivos metálicos en la columna tras chocar contra un muro no es motivo de risa, sino de un cambio de actitud que no se ha visto.

“A mi me parece una irresponsable porque además ni siquiera admite públicamente el error que cometió”, sostuvo Medina.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LOS COMPAÑEROS DE CONDUCCIÓN DE LAURA SPOYA?

La crítica de Magaly no fue exclusiva para Spoya, sino que alcanzó a sus compañeros de transmisión, Mario Irivarren y Gerardo Pe, quienes visitaron a la modelo en su hogar para el programa.

La periodista cuestionó a los conductores por no poner límites y sumarse al ambiente de burlas en lugar de tratar el tema con la seriedad que amerita un incidente de tránsito.

Para la conductora, el entorno de la exreina de belleza falló al no abordar con sensibilidad las repercusiones de un evento que pudo dejar víctimas que lamentar, prefiriendo enfocarse en un contenido superficial.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE DE LAURA SPOYA?

El siniestro se registró alrededor de las 3:30 a.m. del jueves 12 de febrero en la cuadra 10 de la avenida El Polo, a la altura del cruce con La Encalada, en Surco. La camioneta que manejaba Spoya terminó empotrada contra la pared de una propiedad privada tras perder el control del vehículo.

De acuerdo con reportes preliminares, el impacto activó las bolsas de aire y dejó la unidad con daños considerables. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para auxiliarla y trasladarla a una clínica cercana, donde ingresó por el área de emergencia para recibir atención inmediata.

Laura Spoya, exMiss Perú y reconocida influencer, ha sido hospitalizada tras un grave accidente de tráfico en Surco a las 3:30 a.m. Su camioneta impactó contra una pared, provocando daños significativos. Actualmente está en observación médica para descartar lesiones graves.

¿VENÍA DE UNA CELEBRACIÓN ANTES DEL ACCIDENTE?

Ante los rumores que señalaban que habría estado en locales nocturnos de Barranco y Miraflores, la modelo rechazó tajantemente esa versión. En mensajes enviados al programa ‘Magaly TV, la firme’, afirmó: “Nada, cero. Eso es mentira”.

Detalló que estuvo en una reunión privada y que solo tomó “un brindis”. Asimismo, explicó su recorrido previo al choque. “De la cuadra de Salvador en La Molina me fui a casa de Tef (una amiga) y a mi casa”, indicó. En esta línea, aclaró que se encontraba en pijama porque había llevado a su amiga a su domicilio cerca de las 3:00 a. m. y minutos después regresó para entregarle un objeto.

Molesta por los comentarios en redes sociales, afirmó: “La gente se inventa cada cosa, me da cólera”.

