¡Sin filtros! Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por bromear tras su accidente | Composición EC. @magalymedinav / @lauraspoya
Por Redacción EC

Magaly Medina arremetió contra Laura Spoya tras su reaparición en el podcast ‘La manada’. La conductora de ATV criticó que la exreina de belleza utilice el humor para referirse al grave accidente vehicular que la dejó hospitalizada y con secuelas físicas.

