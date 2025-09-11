El creador de contenido detrás de la cuenta ‘La Cadencia’ en TikTok no se quedó callado luego de escuchar los comentarios que Magaly Medina lanzó en su programa del 4 de septiembre sobre Paco Bazán y su actual pareja, la cantante de cumbia Susana Alvarado. El joven mostró su total rechazo a las palabras de la conductora y las calificó como ofensivas y discriminatorias hacia la música popular.

La indignación del tiktoker surgió después de que Medina insinuara que el exfutbolista habría modificado sus modales por estar con una artista de cumbia. Para él, estas expresiones denotan un desprecio por la cultura popular y por el mismo público que le dio fama a la presentadora. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO EL TIKTOKER TRAS ESCUCHAR A MAGALY MEDINA?

El joven de la cuenta ‘La Cadencia’, conocido por sus análisis de la música chicha, cumbia y andina, reaccionó con molestia a las declaraciones de la conductora. Según explicó, la insinuación de Medina apuntaba a que “la cumbia contamina” y a que este género está vinculado con malos modales o comportamientos inadecuados.

Para él, la conductora cayó en un prejuicio de clase al sugerir que el cambio de actitudes de Bazán se debía a su relación con una cumbiambera. “O sea, para Magaly, no puede venir a insultar o ser soez alguien de la clase de Francisco de Paula Bazán Landi, hijo de un exministro, educado en uno de los colegios más caros de la capital”, comentó con evidente indignación a través de un vídeo.

¿CUÁL FUE EL COMENTARIO MÁS CONTUNDENTE DEL TIKTOKER?

En su respuesta, el creador de contenido no dudó en lanzar críticas fuertes contra Medina. Señaló que la presentadora habría perdido conexión con el pueblo y que, paradójicamente, es ese mismo sector social al que menosprecia el que la sintoniza y le dio la popularidad que tiene hoy.

“Odia al pueblo, al mismo pueblo al que ella alguna vez perteneció. Y lo irónico aquí es ese mismo pueblo que Magaly desprecia, es el que ve su programa y la que la hizo famosa”, expresó. Finalmente, cerró su video con un mensaje directo que rápidamente se viralizó: “Magaly no hay ninguna vergüenza en ser cumbiambera, en ser chichero. Vergüenza es lavarle la cara a los políticos gravemente investigados”.

¿QUÉ HABÍA DICHO MAGALY MEDINA EN SU PROGRAMA?

Durante la edición del 4 de septiembre de su espacio televisivo, Magaly Medina se refirió a Paco Bazán y sugirió que su conducta había cambiado desde que mantenía una relación con Susana Alvarado, integrante de una agrupación de cumbia. Para la periodista, la transformación del exfutbolista no era casual, sino consecuencia de su entorno sentimental.

“Lo que me extraña es que Paco Bazán siempre se ha vendido como caballeroso, como educadito. Pero, no sé si ahora que está andando con una cumbiambera de pronto se le han pegado otro tipo de modales”, dijo Medina en su programa.

Estas palabras fueron el origen de la dura réplica del tiktoker, quien las interpretó como un ataque injustificado contra la cumbia y contra quienes forman parte de esta expresión cultural, según recoge el diario La República.