La industria surcoreana se viste de luto nuevamente, el actor Song Young-Kyu recordado por su papeles en “Extreme Job” y “Narcosantos” fue encontrado sin vida en su vehículo, la mañana del 4 de agosto. El auto fue estacionado fuera de una residencial en Yongin en Seúl, donde Song fue hallado a las 8:00 a.m. del lunes.

La policía ha informado que las circunstancias de su muerte aún son desconocidas, ya que según los reportes, el cuerpo no presentaba ninguna señal de violencia o posible suicidio. Por esta razón, se ha iniciado una investigación, dejando abierta la posibilidad de una autopsia para conocer el verdadero motivo del fallecimiento.

Song Young-kyu fue encontrado sin vida dentro de su vehículo la mañana del 4 de agosto | Foto: difusión

La muerte de Song impactó al público y la industria ya que se dio semanas luego de un escándalo mediático que fue originado tras ser detenido por conducir en estado de ebriedad el 19 de junio del 2025.

Este arresto tuvo consecuencias mediatas para el actor desde la revocación de su licencia de conducir hasta su exclusión de proyectos audiovisuales como “The Defects”, “The Winning Try” y otros. Tras el incidente, Song Young-Kyu pidió disculpas públicas, sin embargo se cree que el escrutinio público y comentarios negativos afectaron la salud mental del actor.

Song Young-Kyu participó en producciones como The recon, Extreme Job, Hwarang, The anti agym, Tale of the nine tailed y muchos otros. Su trabajo puede verse a través de plataformas streaming como Netflix, Viki, Disney Plus, Prime Video y más.

Song Young-kyu estuvo involucrado en un escándalo mediático tras ser arrestado por conducir en estado de ebriedad, semanas antes de ser encontrado sin vida en su vehículo | Foto: difusión

Song deja en orfandad a dos hijas y una viuda. Al momento ninguna teoría respecto a su muerte ha sido confirmada por la policía, quienes continúan con la investigación pertinente.