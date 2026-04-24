Por Redacción EC

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se han convertido en una de las parejas más sólidas y queridas en la farándula peruana. Desde que ambos se conocieron en 2013 en el reality ‘Esto es guerra’, surgió de inmediato una gran conexión entre ellos, por lo que posteriormente iniciaron una relación que, pese a algunos altibajos iniciales, se afianzó con rapidez. De hecho, tras el nacimiento de su primer hijo, Liam, sorprendieron a sus seguidores al anunciar su boda televisiva en 2015, sellando así su historia de amor que captó la atención del país. Así, tras más de una década juntos, ambos mantienen una relación firme, caracterizada por la complicidad, la evolución personal y el compromiso. Sin embargo, recientemente el conductor de televisión sorprendió a sus seguidores y a los medios al revelar un tenso episodio que vivió junto a su esposa durante un viaje a Estados Unidos, el cual estuvo a punto de provocar la ruptura del matrimonio. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.