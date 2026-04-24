Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se han convertido en una de las parejas más sólidas y queridas en la farándula peruana. Desde que ambos se conocieron en 2013 en el reality ‘Esto es guerra’, surgió de inmediato una gran conexión entre ellos, por lo que posteriormente iniciaron una relación que, pese a algunos altibajos iniciales, se afianzó con rapidez. De hecho, tras el nacimiento de su primer hijo, Liam, sorprendieron a sus seguidores al anunciar su boda televisiva en 2015, sellando así su historia de amor que captó la atención del país. Así, tras más de una década juntos, ambos mantienen una relación firme, caracterizada por la complicidad, la evolución personal y el compromiso. Sin embargo, recientemente el conductor de televisión sorprendió a sus seguidores y a los medios al revelar un tenso episodio que vivió junto a su esposa durante un viaje a Estados Unidos, el cual estuvo a punto de provocar la ruptura del matrimonio. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ YACO ESKENAZI ESTUVO A PUNTO DE TERMINAR SU MATRIMONIO CON NATALIE VÉRTIZ?

A lo largo de estos años, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz han atravesado momentos difíciles y crisis en el matrimonio, pero que han logrado superarlo. No obstante, en un reciente episodio de ‘Yaco y El Loco’, que se transmite por YouTube, el presentador de televisión contó un episodio personal y anecdótico que vivió con su esposa durante un viaje a Estados Unidos hace algunos años. De acuerdo con el exchico reality, el tenso momento se originó debido a que él demoró cerca de tres horas en la fila para ingresar a Migraciones, mientras que la modelo pudo hacerlo en solo minutos en otra zona.

@vemax_tv Un tenso momento en Migraciones y un susto que nadie esperaba Una confesión que sorprendió a todos ¿Te imaginabas esta historia entre ellos? 👀 📲 TikTok: vemax_tv 📘 Facebook: vemaxtvgo 🎬 En vivo: vemaxtv.pe/en-vivo #vemaxtv #vemaxtvnoticias #YacoEskenazi #NatalieVertiz #Espectáculos #FarándulaPeruana ♬ sonido original - VemaxTV

Lejos de que todo quedara ahí, el exfutbolista confesó que lo peor vino después, ya que, cuando llegó a la cabina, no recordaba el nombre del hotel donde se alojaría. “La primera vez que viajé con Natalie a Estados Unidos la pasé mal, casi me regreso y casi terminamos esa vez porque Natalie se fue por el lado gringo, entró en 2 minutos y yo hice cola 3 horas y cuando llegué a Migraciones para pasar, el que me tocó parecía un motociclista gringo. Me dijo dónde te vas a quedar y yo no sabía, Natalie sabía dónde nos íbamos a quedar… Traté de explicarle que me habían invitado, pero me dijo: ‘a mí que me importa’. Natalie al otro lado del counter llorando porque pensó que me iban a deportar”, dijo Eskenazi.

¿QUÉ DIJO NATALIE VÉRTIZ ANTE LOS RUMORES DE UNA SUPUESTA INFIDELIDAD DE YACO ESKENAZI?

La polémica se originó en noviembre pasado, cuando en el podcast ‘Good Floro’ se difundió un audio en el que una oyente anónima afirmaba tener información sobre una presunta relación entre una conductora e hija de una reconocida presentadora con un animador casado. Aunque los nombres nunca fueron revelados, la descripción generó especulaciones inmediatas.

Tanto Yaco Eskenazi como Ethel Pozo negaron en su momento cualquier vínculo sentimental. Ahora, Natalie también marcó distancia frente a esa versión, dejando en claro que no le otorga credibilidad. Su actitud en la entrevista fue relajada y segura, evitando dramatizar el tema.