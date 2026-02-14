¡Sorprendente! Youna publica el mensaje de Samahara y sorprende con su petición por San Valentín: “Con que no me mandes nada...”

Durante las últimas semanas, es de público conocimiento que, Samahara Lobatón no atraviesa uno de sus mejores momentos en el ámbito personal, tras la difusión de imágenes en las que Bryan Torres la agrede y, además, por la delicada salud de su último bebé, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Pese a ello, recientemente han surgido rumores sobre una posible reconciliación con Youna, padre de su primera hija, con quien se le ha visto compartiendo en más de una ocasión trasmisiones en vivo en las redes sociales. De hecho, el barbero publicó una conversación privada con la influencer, en la que hace una fuerte revelación que ha impactado a más de uno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ MENSAJE PRIVADO DE SAMAHARA LOBATÓN COMPARTIÓ YOUNA EN SUS REDES SOCIALES?

En los últimos días, Samahara Lobatón y Youna han realizado transmisiones en vivo a través de TikTok hasta altas horas de la noche, en las que no solo han evidenciado complicidad y lo bien que se llevan actualmente, sino que también han incrementado los rumores sobre una posible reconciliación. Inclusive, la hija de Melissa Klug tomó por sorpresa al padre de su primera hija al preguntarle si todavía la amaba, a lo que él le respondió: “No, no es que te ame porque creo que amarte sería ya mucho de mi parte con todos los problemas que hemos tenido, pero sí te quiero mucho”.

Samahara Lobatón y Youna han despertado rumores entre sus seguidores por una posible reconciliación. Foto: Instagram captura

No obstante, la situación no quedó ahí, pues como parte de su interacción y de la buena relación que mantienen, sobre todo, por el bien de su primogénita, el barbero no dudó en compartir en sus historias de Instagram un chat privado. En la captura de pantalla, la influencer hizo un inusual pedido a Youna por el Día de San Valentín, por lo que, en caso no cumplir con la promesa, ella lo expondría de manera pública. “Como no me mandes nada por San Valentín, te funo”, escribió Samahara, quien recibió como respuesta un sticker de su hija con el dedo arriba, en señal de afirmación. Esta imagen fue compartida por Youna con el siguiente mensaje: “Me están metiendo presión”.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA SALUD DEL BEBÉ DE SAMAHARA LOBATÓN?

En una entrevista para ‘Arriba Mi Gente’, Samahara Lobatón, visiblemente triste, contó en señal abierta que su bebé Asael permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde hace más de una semana. Según la influencer, su hijo, quien nació prematuro en Estados Unidos, no puede respirar por sí mismo tras haberse contagiado de gripe por su hermana, pese a todos los cuidados que venía adoptando. Esto derivó a que padezca de bronquiolitis y una neumonía severa, justamente por sus bajas defensas. De hecho, la hija de Melissa Klug confesó que esta rutina la tiene agotada, pero que encuentra fuerzas en sus hijos. De esta manera, Lobatón no dudó en dirigirse a sus seguidores y pedirles que se unan en oración por la salud de su último bebé, fruto de su relación con Bryan Torres.

“Por más que yo haga una burbuja en mi casa, los gérmenes salen. Mi hijita chiquita lo contagió de gripe. Es un bebé prematuro y no tiene defensas como debería. Nació mucho antes de tiempo y eso también le juega en contra. Para mí es difícil no dormir en las madrugadas, levantarme todos los días, llevar a mis hijas al colegio, venir a trabajar, seguir con mi vida, pero estoy parada y sigo adelante por ellos tres. Yo sé que Dios es bueno y va a poner a mi hijo en mis brazos. Tiene ocho días internado y sé que estará en mi casa y en mis brazos. Espero hoy día poder ir a UCI y verlo con una cánula de alto flujo y no entubado. Lo único que están esperando es que pueda respirar por sí solo. Lo pido por mi Instagram y mis redes: la oración mueve montañas y yo sé que Dios va a obrar en él y va a hacer un milagro”, contó la joven de 24 años entre lágrimas.