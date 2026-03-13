Panamericana Televisión sacudió las redes sociales al confirmar la identidad de uno de los 16 integrantes que formarán parte de ‘La Granja VIP’, el ambicioso proyecto que marca el retorno del canal a los horarios estelares. Se trata de una figura cuya presencia no solo promete generar altos picos de audiencia, sino que ya ha levantado una ola de cuestionamientos debido a su reciente historial con la justicia. El ingreso de este concursante ha sido catalogado por la producción como el plato fuerte del programa, dejando al público expectante sobre cómo afectará su pasado al desarrollo de la competencia. Bajo la conducción de Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, el formato de convivencia extrema se prepara para un debut cargado de tensión. Conoce quién es el polémico personaje que pondrá a prueba su resistencia bajo la vigilancia constante de las cámaras.

¿QUIÉN ES EL POLÉMICO INTEGRANTE QUE SE SUMA AL REALITY?

El nombre que ha acaparado los titulares es Christian Martínez Guadalupe, popularmente identificado como ‘Cri Cri’ y familiar directo del exfutbolista Jefferson Farfán. Su incorporación fue oficializada a través de las plataformas digitales del programa, donde se le dio una bienvenida triunfal. La organización del show no escatimó en expectativas al describir su llegada: “¡Se acabó la espera! Cri Cri llega a La Granja VIP y no viene a pasar desapercibido”.

¿POR QUÉ SU PARTICIPACIÓN HA DESATADO TANTAS CRÍTICAS?

La controversia radica en los graves problemas legales que Martínez enfrentó recientemente. En el año 2024, fue recluido en un centro penitenciario tras una denuncia de agresión sexual interpuesta por una joven de 19 años, incidente que presuntamente ocurrió en la residencia de su primo, según recoge el diario La República.

Aunque obtuvo su libertad en 2025 y sostiene firmemente que es ajeno a los cargos, el entorno legal de la víctima no ha cesado en sus esfuerzos por revertir esta situación. Ante este escenario, la producción lanzó una interrogante que ya genera debate: “¿Podrá demostrar quién es realmente o el encierro le jugará en contra?”.

¿DE QUÉ TRATA ‘LA GRANJA VIP’?

Este formato televisivo plantea un reto de supervivencia social y física donde un grupo de famosos debe subsistir en un entorno rural sin las facilidades de la vida moderna. La esencia del programa radica en el aislamiento absoluto, lo que significa que los competidores no tendrán acceso a teléfonos móviles, plataformas digitales ni ningún tipo de información sobre lo que sucede en el mundo exterior.

Durante su estancia, las celebridades están obligadas a gestionar una granja real, encargándose personalmente de la limpieza de los corrales, la alimentación de los animales y el cultivo de la tierra. La competencia se divide en desafíos físicos de alta intensidad y pruebas de destreza que determinarán quiénes permanecen en la estancia y quiénes son eliminados tras las nominaciones semanales. Todo este proceso de convivencia forzada busca exponer la verdadera personalidad de los participantes, quienes compiten por un premio final de S/100,000.

¿QUIÉNES SON LAS FIGURAS CONFIRMADAS QUE PARTICIPARÁN EN EL REALITY?

La producción ha decidido dosificar la revelación de sus estrellas para mantener el suspenso, confirmando hasta el momento a diez de los dieciséis integrantes totales. La lista destaca por su diversidad de personalidades:

Mark Vito

Mónica Torres

Renato Rossini Jr.

Yiddá Eslava

Gabriela Herrera

Celine Aguirre

Miguel Vergara

La Mackyna

Pamela López

Cri Cri

¿CUÁNDO Y POR DÓNDE SE PODRÁ VER EL ESTRENO?

El lanzamiento oficial de esta superproducción está programado para el lunes 16 de marzo. Los espectadores podrán sintonizar el programa a través de la señal de Panamericana Televisión, que ha destinado su franja más competitiva para este contenido.

Hora de inicio: 8:30 p. m.

Frecuencia de emisión: De lunes a sábado.

Duración estimada: El ciclo de competencia se extenderá por trece semanas consecutivas.

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