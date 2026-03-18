El estreno del esperado tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” no solo ha generado revuelo a nivel mundial, sino que también ha dejado un momento especial para el Perú. El actor Tom Holland envió un mensaje directo al narrador Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, tras su participación en la campaña global del adelanto.

El mensaje de Tom Holland a Pol Deportes

Luego de que distintos creadores de contenido alrededor del mundo ayudaran a revelar partes del tráiler, el protagonista de Spider-Man decidió reconocer públicamente el trabajo del peruano con un mensaje cercano y motivador.

Estas fueron sus palabras:

“Hola Cliver, Tom Holland por aquí. En primer lugar, muchas gracias por animar a la gente a perseguir sus sueños y muchas gracias por ayudarnos a lanzar el primer tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’. Qué te vaya bien amigo”.

El gesto rápidamente se viralizó en redes sociales, destacando la conexión entre la estrella de Hollywood y el talento peruano.

Pol Deportes y su papel en el lanzamiento global

El narrador Cliver Huamán fue uno de los elegidos para formar parte de la innovadora estrategia de lanzamiento del tráiler, en la que múltiples creadores liberaron fragmentos del avance a lo largo del día.

Su participación, además de iniciar desde Chorrillos, fue clave para generar expectativa entre los fans latinoamericanos y posicionar al Perú dentro de esta campaña internacional.

El mensaje de Tom Holland no pasó desapercibido y ha sido celebrado por miles de usuarios en redes sociales, quienes destacan el impacto de ver a un creador peruano reconocido en una campaña de esta magnitud.

Sin duda, este momento marca un hito para la comunidad digital peruana y demuestra cómo el talento local puede trascender fronteras en producciones de alcance global.