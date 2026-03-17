El esperado regreso del trepamuros ya comenzó a tomar forma. La película “Spider-Man: Brand New Day” sorprendió a los fans con la revelación de su primera imagen oficial del tráiler, presentada nada menos que desde el Cerro San Cristóbal en Lima. El encargado de este primer vistazo fue el narrador peruano Pol Deportes, quien compartió el adelanto generando gran expectativa entre los seguidores del superhéroe.

Un lanzamiento global con creadores de contenido

Este no será un lanzamiento tradicional. Como parte de una estrategia innovadora, se ha confirmado que distintos creadores de contenido alrededor del mundo irán revelando fragmentos del tráiler a lo largo del día.

Esta dinámica busca mantener la conversación activa en redes sociales, permitiendo que los fans armen el rompecabezas del avance poco a poco antes de su estreno oficial.

La participación de influencers y creadores convierte el lanzamiento en un evento global, donde cada nuevo clip liberado aumenta la emoción por lo que está por venir.

“¡Es un nuevo día en Lima, Perú! Estoy muy emocionado de compartir la primera parte del nuevo tráiler de #SpiderManUnNuevoDía. Únanse mientras el sol sale alrededor del mundo para ver más partes del tráiler. Ahora le doy pase a @osuspidey en Ohio, Estados Unidos", fue lo que escribió Pol Deportes en su cuenta de Instagram.

Fecha confirmada: el tráiler llega este 18 de marzo

Tras la liberación progresiva de clips durante el día, se ha confirmado que el tráiler completo de “Spider-Man: Brand New Day” se estrenará oficialmente este miércoles 18 de marzo.

La expectativa es alta, especialmente por el misterio que rodea la trama y el rumbo que tomará el personaje tras los eventos anteriores en el universo del Hombre Araña.

Expectativa máxima entre los fans

Con esta estrategia de lanzamiento fragmentado y el primer adelanto ya en circulación, todo apunta a que “Spider-Man: Brand New Day” será uno de los temas más comentados en redes en las próximas horas.

Los fans deberán estar atentos a cada publicación de los creadores seleccionados, ya que cada uno revelará piezas clave del esperado avance antes de su lanzamiento oficial.

La película se estrena este 30 de julio.