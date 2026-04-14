El futuro del trepamuros en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha quedado sellado. Durante la presentación de Sony Pictures en la CinemaCon 2026, la productora finalmente rompió el silencio y presentó al mundo “Spider-Man: Brand New Day”, la cuarta entrega de la franquicia protagonizada por Tom Holland. Tras el vacío legal y emocional que dejó “No Way Home”, esta nueva cinta promete un reinicio total para Peter Parker.

Los primeros posters oficiales de “Spider-Man: Brand New Day”

La gran sorpresa de la noche fue la revelación de dos piezas de arte que definen el tono de esta nueva etapa:

Enfrentamiento con La Mano (The Hand): El primer poster confirma los rumores de una trama “street-level”. En él, vemos a un Spider-Man con su traje casero luchando contra ninjas en los tejados de Nueva York, lo que sugiere una conexión directa con el mundo de “Daredevil: Born Again”.

Foto: Sony

El reencuentro con MJ: El segundo poster es puramente emocional. Muestra un primer plano de la máscara de Spidey, donde el reflejo del lente revela a MJ (Zendaya). Esto confirma que, aunque el hechizo de Doctor Strange sigue vigente, el destino de Peter sigue ligado a su gran amor.

Foto: Sony

¿De qué trata “Spider-Man: Brand New Day”?

Según el metraje exclusivo mostrado a puerta cerrada, la película explorará la soledad de Peter Parker mientras intenta rehacer su vida desde cero. Un detalle que dejó a todos boquiabiertos fue la mención a una evolución física del protagonista: todo indica que en esta entrega, Peter desarrollará telarañas orgánicas, marcando una diferencia clave respecto a sus apariciones anteriores en el MCU.

El clip exclusivo: Peter, MJ y “Maynard”

En la escena proyectada, vemos a un Peter algo torpe intentando presentarse ante una MJ que no lo reconoce. Bajo el nombre falso de “Maynard”, Peter intenta recuperar su conexión con ella, solo para descubrir que la vida de sus amigos ha seguido adelante sin él.

Fecha de estreno y elenco confirmado

Sony Pictures no solo mostró imágenes, sino que también puso fecha en el calendario. Spider-Man: Brand New Day se estrenará el 31 de julio de 2026.

Protagonista: Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man.

Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man. Regresos confirmados: Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Ned Leeds).

Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Ned Leeds). Rumores de villano: Aunque no se ha confirmado al antagonista principal, la presencia de The Hand apunta a una fuerte influencia de Kingpin o líderes criminales de Nueva York.

Con un enfoque más humano, callejero y emocional, Spider-Man 4 busca devolver al héroe a sus raíces más clásicas de los cómics. ¿Logrará Peter que MJ lo recuerde o este es verdaderamente un “Nuevo Día” para el arácnido?