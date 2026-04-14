Resumen

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Estos son los primeros pósters oficiales de "Spider-Man: Brand New Day". (Foto: Sony)
Estos son los primeros pósters oficiales de "Spider-Man: Brand New Day". (Foto: Sony)
Por Paolo Valdivia

El futuro del trepamuros en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha quedado sellado. Durante la presentación de Sony Pictures en la CinemaCon 2026, la productora finalmente rompió el silencio y presentó al mundo “Spider-Man: Brand New Day”, la cuarta entrega de la franquicia protagonizada por Tom Holland. Tras el vacío legal y emocional que dejó “No Way Home”, esta nueva cinta promete un reinicio total para Peter Parker.

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