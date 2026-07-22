El héroe arácnido está listo para comenzar una nueva etapa en el Universo Cinematográfico de Marvel. Tras los eventos de Sin Camino a Casa, Peter Parker regresa en “Spider-Man: Un Nuevo Día” (Spider-Man: Brand New Day), una entrega que promete explorar la soledad, los villanos impredecibles y el verdadero peso de la responsabilidad de ser un héroe sin la ayuda de nadie.

Tráiler final de “Spider-Man: Brand New Day”

Sony Pictures lanzó el esperado tráiler final de “Spider-Man: Un Nuevo Día”, un avance cargado de emotividad y acción vertiginosa. El clip hace una retrospectiva del viaje de Peter Parker: desde sus inicios en la secundaria con Ned Leeds y MJ, hasta el sacrificio que conllevó hacer que todo el mundo olvidara su identidad.

En el avance vemos a un Peter solitario redactando una carta y recordando la promesa que le hizo a MJ antes de que la magia del Doctor Strange borrara sus recuerdos. Sin embargo, la calma dura poco en la ciudad de Nueva York cuando surgen amenazas invisibles y temibles enemigos.

¿De qué trata la nueva película de Spider-Man?

En “Spider-Man: Un Nuevo Día”, Peter Parker debe adaptarse a vivir completamente solo, sin el respaldo de los Vengadores ni la compañía de sus amigos más cercanos. Asumiendo la responsabilidad de ser el “amigable vecino Spider-Man”, Peter patrulla las calles de Nueva York mientras intenta rehacer su vida laboral y personal.

Sin embargo, el conflicto estalla cuando una misteriosa amenaza ataca desde las sombras. Además, enfrentará sorpresivos encuentros con viejos conocidos y aliados como Hulk, con quien sostendrá un caótico enfrentamiento, así como villanos enmascarados y organizaciones delictivas que pondrán a prueba su sentido de la justicia.

Reparto: ¿Quiénes actúan en “Spider-Man: Brand New Day”?

La película cuenta con un elenco estelar que combina caras conocidas del UCM y nuevos personajes:

Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man

como Peter Parker / Spider-Man Zendaya como MJ

como MJ Jacob Batalon como Ned Leeds

como Ned Leeds Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk

como Bruce Banner / Hulk Mac Gargan / Escorpión y otros villanos clave.

y otros villanos clave. Sadie Sink como un personaje inesperado.

Fecha de estreno y preventa de entradas

La espera está por terminar. “Spider-Man: Un Nuevo Día” se estrenará en cines a nivel global este 29 de julio.

Las cadenas de cine ya tienen habilitada la preventa de entradas, por lo que los fanáticos pueden asegurar sus boletos desde ahora para ver el esperado regreso del superhéroe en pantalla grande y formatos especiales (IMAX, 3D y 4DX).

¿Qué significa “Brand New Day” para el futuro del héroe?

El título hace referencia directa al famoso arco de los cómics de Marvel donde Peter Parker inicia un reinicio en su vida personal y como superhéroe. Esta película marca el inicio de una nueva era urbana y madura para el personaje de Tom Holland, alejándolo de la tecnología de Stark y regresándolo a las raíces clásicas del personaje en los cómics.

Ficha Técnica: “Spider-Man: Un Nuevo Día”