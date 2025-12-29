Alejandra Baigorria, su esposo Said Palao y su hermano Sergio Baigorria se encuentran disfrutando de unas vacaciones en Suiza. Sin embargo, la empresaria quedó atónita ante el desmesurado costo de vida en dicho país tras visitar un restaurante, lo que la llevó a cambiar drásticamente su plan de alimentación para proteger su presupuesto.

Con el fin de minimizar gastos, la influencer optó por adquirir víveres esenciales en un supermercado para encargarse personalmente del desayuno y la cena de su grupo durante el resto de su estancia. A continuación, te contamos lo que reveló la popular ‘Gringa de Gamarra’ sobre los exorbitantes precios que encontró en los estantes suizos.

¿CUÁL FUE EL MONTO TOTAL QUE PAGÓ LA EMPRESARIA POR UNA COMPRA DE VÍVERES BÁSICOS?

La exintegrante de programas de competencia dejó boquiabiertos a sus seguidores al confesar que su paso por el supermercado le costó S/ 550. Según relató en su cuenta de TikTok, el precio de los productos individuales fue lo que más le generó indignación, destacando especialmente el valor de una sola pieza de fruta.

“¡S/18 una palta!, la más cara de mi vida”, exclamó Alejandra, quien no pudo evitar reaccionar con un rotundo “A la shit” al ver el comprobante final de su compra de supervivencia.

Alejandra Baigorria junto a su esposo Said Palao y su hermano Sergio. | Foto: @alejandrabaigorria

¿QUÉ PRODUCTOS SELECCIONÓ LA INFLUENCER PARA EVITAR LOS PRECIOS DE LOS RESTAURANTES?

En su intento por no gastar de más en locales de comida, Baigorria seleccionó una variedad de artículos que le permitieran preparar comidas sencillas en su alojamiento. Al detallar su canasta de víveres, la influencer enumeró: “Mantequilla, huevos, quesos, jamón, leche de almendras, leche de vaca, panes variados, chocolate caliente, edulcorantes, té y cereales”. Además de estos insumos, incluyó productos como yogur, jugo de manzana sin azúcar y bebidas hidratantes.

Un detalle que llamó la atención fue su elección del agua mineral, explicando que adquirió la marca Evian no por lujo, sino por necesidad: “Es la única agua que venden y es la más barata. Increíble, pero cierto”.

Con esta selección, la empresaria buscó equilibrar su alimentación diaria sin tener que recurrir nuevamente a los restaurantes, cuyos costos calificó de “supercaros” tras su primera experiencia en uno de ellos, según informa el diario La República.

¿CUÁL ES EL PLAN DE LA INFLUENCER PARA DISTRIBUIR SUS VÍVERES EN SU VIAJE?

La estrategia de la “Gringa de Gamarra” consiste en que esta inversión de 550 soles cubra la alimentación de tres personas durante cinco días, centrándose exclusivamente en las primeras y últimas comidas de la jornada. Con un toque de humor, Alejandra bromeó sobre la cantidad de comida para su hermano y su pareja: “Esto alcanzará para los cinco días que estaremos acá en desayuno y cena. ¿Cómo? No sé, comerán chocolate”.

Finalmente, la empresaria fue enfática al calificar su destino actual como el lugar más costoso que ha visitado en su vida, señalando que “es el más caro a donde he viajado”. Por ello, cerró su intervención recomendando a sus seguidores que, de visitar Suiza, busquen siempre el mercado más económico disponible, aunque advirtió que incluso en esos establecimientos el gasto de dinero sigue siendo considerablemente fuerte.