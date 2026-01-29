El cruce entre Manuel ‘Tenchy’ Ugaz y Christian Cueva volvió a encenderse tras una reacción contundente del exfutbolista frente a un pronunciamiento publicado por el jugador en actividad. La intervención generó malestar en el círculo cercano de Ugaz, motivo por el cual optó por pronunciarse y dejar clara su posición.

‘Tenchy’ Ugaz rompe el silencio y envía potente mensaje a Christian Cueva por polémica con Pamela López: “Si me vuelve a mencionar...”

Ugaz rechazó tajantemente cualquier relación afectiva con López y expresó su incomodidad por verse involucrado en una disputa que no le pertenece. De acuerdo con su versión, esta exposición terminó perjudicando a personas de su entorno que no guardan ninguna conexión con el tema.

“Creo que el señor estaba mareado”, dijo Ugaz en conversación con Trome. “Nunca lo he mencionado, y no entiendo por qué tiene que involucrarme en sus problemas, además no puede salir a decir, me contaron. Trato de tomar todo deportivamente, a la broma, pero me incomoda que amigos y hasta mi hija me llame por lo que el señor soltó sin tener una prueba”, agregó el popular ‘Tenchy’.

Asimismo, Ugaz aseguró que solo es amigo de López. “Somos amigos desde hace mucho tiempo, incluso en un programa de televisión (Esta noche) lo dije porque no tengo nada que ocultar”.

Christian Cueva responde a Leslie Shaw tras críticas por subir junto a Pamela Franco a los escenarios: “¿Quién es ella?”

Christian Cueva no se quedó callado ante las recriminaciones que lanzó Leslie Shaw sobre sus shows junto a Pamela Franco. En una entrevista con un medio nacional, ‘Aladino’ devolvió el golpe con un comentario lleno de ironía y picardía. A continuación, te contamos qué dijo exactamente el exvolante del Toluca de México.

“Es su expresión, es cómo lo ve. Yo te voy a decir: ¿quién es Leslie Shaw?, contestó con contundencia Cueva. Dicha declaración dejó atónita a Pamela Franco, quien intentó calmar a su pareja.

Qué dijo Leslie Shaw sobre Christian Cueva

“No siento que Christian Cueva sume en el escenario, al revés, siento que le resta. Ella tan regia con su vestuario, su cuerpazo y orquesta, y el otro todo borracho con su short y chancleta, horrible. No creo que ella la esté pasando bien”, comentó la cantante en Radio Karibeña.