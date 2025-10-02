Durante la velada oficial del Miss Grand International 2025 en Bangkok, un momento destinado a resaltar la diversidad cultural de América Latina terminó convirtiéndose en tema de debate en redes sociales. Todo ocurrió cuando la representante de Ecuador presentó chocolates de su país y fue interrumpida por la delegada peruana.

El episodio, grabado en video y viralizado en redes sociales, dividió a los internautas entre quienes lo calificaron como una falta de respeto y quienes lo tomaron como una broma ligera. El revuelo ha sido tal que ambas candidatas tuvieron que pronunciarse para aclarar lo sucedido. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ OCURRIÓ EN LA CENA DEL MISS GRAND INTERNATIONAL 2025?

Durante la cena oficial del certamen, Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador 2025, se acercó al presidente del concurso, Nawat Itsaragrisil, para obsequiarle chocolates elaborados con cacao de su país. Con entusiasmo expresó que se trataba del “mejor chocolate del mundo”, reforzando la idea de que Ecuador es reconocido por la calidad de su producción. Sin embargo, antes de que terminara de presentar su detalle, fue interrumpida por Flavia López, representante peruana.

La candidata de Perú exclamó “El cacao es de Perú” y acompañó su comentario con una risa visible. Aunque algunos lo interpretaron como una broma ligera, la interrupción cambió el tono del momento y se convirtió en material de discusión una vez que el video llegó a redes sociales, según informa el diario La República.

¿POR QUÉ SE GENERÓ POLÉMICA ENTRE LOS INTERNAUTAS?

El clip se difundió de manera masiva en distintas plataformas digitales y, con ello, surgieron opiniones encontradas. Una parte de los usuarios consideró que la actitud de la peruana fue poco adecuada, señalando que había restado protagonismo al gesto de la ecuatoriana. En comentarios recogidos por la prensa internacional, incluso se leía: “Para brillar no necesitamos apagar la luz de otro”, reflejando el malestar que causó el episodio.

Por otro lado, hubo quienes defendieron a Flavia, asegurando que solo se trataba de un comentario irónico y que no debía interpretarse como una confrontación real. Este contraste de percepciones encendió el debate sobre la importancia de mantener la cordialidad en un certamen que busca la unión entre culturas, más allá de las rivalidades.

¿CÓMO RESPONDIERON MISS PERÚ Y MISS ECUADOR TRAS EL INCIDENTE?

Ante la ola de comentarios, Flavia López decidió aclarar la situación a través de Instagram. En su mensaje aseguró que su frase no había tenido mala intención y explicó: “Lo dije en un tono sarcástico, cero mala intención. El cacao no es exclusivo de un país, sino un regalo de toda Latinoamérica, desde Ecuador, Perú, Colombia y más”. De esta forma, intentó cerrar el malentendido resaltando la herencia compartida de la región.

Días después, tanto López como Quenedit se mostraron juntas en un video publicado en redes sociales, donde aparecían sonrientes y en tono relajado. Allí, la representante de Ecuador pidió a los seguidores no exagerar lo sucedido, mientras que la peruana destacó que ambas estaban disfrutando de compartir la cultura del cacao sin conflictos. Incluso Miss Grand República Dominicana intervino en el clip diciendo: “Dejen el drama”, marcando un contraste con la intensidad del debate digital.