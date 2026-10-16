Por Redacción EC

Christian Cueva ha protagonizado, a lo largo de su trayectoria futbolística y artística, diversas polémicas que han acaparado la atención pública, desde los conflictos personales y legales con su expareja Pamela López hasta los cuestionamientos por presuntas obligaciones económicas. En ese contexto, una nueva controversia surgió en la vida del deportista luego de que Magaly Medina difundiera una denuncia por una presunta deuda vinculada a la producción de panetones. Ante estas acusaciones, el seleccionado anunció que tomaría acciones legales contra quienes intenten dañar su imagen, la cual provocó la respuesta de la ‘Urraca’, quien lo desafió en vivo tras conocer su comunicado. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.