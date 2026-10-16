Christian Cueva ha protagonizado, a lo largo de su trayectoria futbolística y artística, diversas polémicas que han acaparado la atención pública, desde los conflictos personales y legales con su expareja Pamela López hasta los cuestionamientos por presuntas obligaciones económicas. En ese contexto, una nueva controversia surgió en la vida del deportista luego de que Magaly Medina difundiera una denuncia por una presunta deuda vinculada a la producción de panetones. Ante estas acusaciones, el seleccionado anunció que tomaría acciones legales contra quienes intenten dañar su imagen, la cual provocó la respuesta de la ‘Urraca’, quien lo desafió en vivo tras conocer su comunicado. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ LE DIJO MAGALY MEDINA A CHRISTIAN CUEVA TRAS AMENAZARLA CON DEMANDARLA?

En una edición de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora presentó un reportaje sobre una denuncia por una presunta deuda de S/58 000 que tendría Christian Cueva y su hermano con el empresario Julio Rodríguez, propietario de la panificadora La Providencia. Así, en medio de estos cuestionamientos, el popular ‘Cuevita’ se pronunció en sus redes sociales con un comunicado para negar tajantemente las declaraciones, asegurando que su participación se limitó a prestar su imagen para promocionar los productos. Frente a ello, el jugador de Sport Boys no dudó en querer tomar acciones contra quienes intenten dañar su reputación.

“Mi participación se limitó exclusivamente a autorizar el uso de mi imagen, sin que ello implique asumir deudas, compromisos económicos ni responsabilidad alguna respecto de las operaciones comerciales realizadas. De continuar con esta situación, me veré en la necesidad de interponer las acciones legales que correspondan frente a cualquier difusión de información falsa o inexacta que afecte injustificadamente mi honra, reputación e imagen personal”, escribió Cueva, a través de sus historias de Instagram.

Por su parte, Magaly Medina cuestionó durante su programa la versión del futbolista sobre la presunta deuda con la empresa de panetones. Según la conductora, los indicios apuntarían a que el deportista tendría un vínculo más directo con el negocio. Asimismo, ante la advertencia de Cueva de demandar a aquellos que dañen su imagen, la conductora de televisión, fiel a su estilo, lo desafió de manera irónica a buscar asesoría con el abogado de Jefferson Farfán. “Pídele su abogado a (Jefferson) Farfán. Ja, ja, ja. Que él presta su abogado a todos los que quieran demandarme, creo”, dijo.

¿QUÉ LE PIDIÓ CHRISTIAN CUEVA A PAMELA LÓPEZ PARA FIRMAR EL DIVORCIO?

En una entrevista para ‘Amor y fuego’, Pamela López, visiblemente tranquila, contó que recientemente pudo coincidir con Christian Cueva en una actividad oficial del colegio de uno de sus hijos, en medio de un proceso legal que enfrentan ambos. De acuerdo con la empresaria, no sería la primera vez que ambos se cruzan, ya que, debido a sus pequeños, mantienen una comunicación constante. Sin embargo, no estuvo exenta de las preguntas de los periodistas sobre el proceso de divorcio. Frente a ello, la expareja de Paul Michael sostuvo que, debido a los desacuerdos entre ambos, aún no han logrado llegar a un acuerdo.

De hecho, la popular ‘KittyPam’ reveló que ‘Cuevita’ le habría condicionado la firma del divorcio al pago de una deuda que mantiene con el colegio, una situación que la habría incomodado al considerar que se trata de asuntos diferentes. “Súper normal. No es la primera vez que lo veo, nosotros conversamos. Los sentimientos ya están muertos. Para mí es muy fácil divorciarme, pero yo no fui su clandestina, su amante o su cul***. Yo fui su esposa 13 años. Teníamos el problema con el colegio, que él me condicionaba la deuda del colegio con la firma del divorcio: ‘Pago el colegio, pero me firmas el divorcio’”, dijo López.