El jueves 7 de agosto, el programa “Ponte en la cola”, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, vivió un momento de alta tensión cuando Leonard León decidió abandonar el set en plena transmisión. El incidente se produjo luego de que se emitiera un informe que incluía declaraciones de Mariella Zanetti sobre supuestas agresiones de León contra Karla Tarazona, su expareja.

El cumbiambero, visiblemente incómodo con el tema, interrumpió la entrevista y se retiró acompañado de su abogado. Todo ocurrió después de que la producción mostrara un reportaje que retomaba testimonios de Zanetti y antiguos pronunciamientos de Tarazona sobre episodios de violencia que habrían ocurrido durante su relación. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ LEONARD LEÓN ABANDONÓ EL PROGRAMA DE MICHEILLE SOIFER?

Durante la entrevista, Micheille Soifer lo encaró directamente y le pidió pronunciarse sobre las denuncias de agresión. León negó de manera tajante haber cometido estos actos, asegurando: “Esos casos en su momento se hablaron (...) ¿por qué tienen que meter temas pasados que ya se trataron en su momento?”. Poco después, y sin querer ver el reportaje preparado por el programa, decidió marcharse del set visiblemente ofuscado.

¡Tenso momento! Leonard León no pudo más y abandona set en en vivo luego de que Michelle Soifer le preguntara por agresiones Karla Tarazona | Foto: Latina Televisión

¿QUÉ HABÍA DICHO MARIELLA ZANETTI SOBRE LAS SUPUESTAS AGRESIONES?

El informe presentado por el espacio televisivo recopiló declaraciones de Mariella Zanetti, quien recordó que durante las grabaciones de “Recargados de risa” vio a Karla Tarazona con moretones y otros signos de violencia. Según la actriz cómica, cuando Tarazona llegaba muy maquillada al set, en realidad lo hacía para cubrir golpes. Zanetti afirmó que esos hechos ocurrieron en repetidas ocasiones y que ella misma fue testigo de ello.

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA SOBRE ESTOS HECHOS?

Karla Tarazona relató públicamente un episodio de violencia en el programa “Hola a todos” hace varios años, siendo esta la primera vez que se refirió al tema. Más tarde, en 2019, volvió a abordar el asunto durante su participación en “El valor de la verdad”, donde reveló que la agresión se produjo cuando estaba embarazada de su segundo hijo con Leonard León, según recoge el diario La República.

¿QUÉ RECOMIENDAN LAS AUTORIDADES SI ERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recuerda que, en casos de violencia familiar, se puede llamar de manera gratuita a la Línea 100 para recibir orientación y apoyo emocional las 24 horas del día. También se pueden derivar casos graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. En situaciones críticas, es posible comunicarse con los bomberos al 116 o con la Policía Nacional al 105.