La reaparición de Ana Paula Consorte en Lima volvió a despertar interrogantes sobre su relación con Paolo Guerrero. La modelo brasileña fue captada junto al futbolista y sus hijos durante una salida familiar, pero fue el aspecto de su vientre lo que rápidamente llamó la atención de usuarios y medios de espectáculos. Las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ reavivaron la versión de un posible tercer embarazo, luego de que Rodrigo González ya hubiera mencionado esta posibilidad semanas atrás. El regreso de Consorte desde Brasil también se produce después de varios rumores sobre una crisis sentimental entre ambos, situación que mantuvo a la pareja bajo constante atención pública. A continuación, te contamos qué se sabe sobre la pareja y cuál ha sido su reacción hasta el momento.

¿ANA PAULA CONSORTE ESTARÍA ESPERANDO SU TERCER HIJO CON PAOLO GUERRERO?

Las sospechas aumentaron después de que ‘Amor y Fuego’ difundiera imágenes de Consorte caminando por Lima y reuniéndose con Guerrero y sus hijos. La brasileña llevaba ropa negra y su silueta dejó ver un aparente abultamiento en la zona abdominal.

El programa relacionó este detalle con la versión que Rodrigo González había difundido semanas antes. “Unas fuentes bastante confiables… esta vez Ana Paula Consorte estaría nuevamente embarazada”, afirmó el conductor. Sin embargo, las imágenes no permiten confirmar una gestación y la pareja tampoco ha realizado un anuncio oficial.

Ana Paula Consorte reaparece en Lima.

¿QUÉ PROBLEMA HABÍA OCURRIDO ENTRE ANA PAULA Y PAOLO GUERRERO?

El regreso de Consorte ocurrió después de varias semanas en Brasil, donde permaneció con sus hijos. El viaje coincidió con versiones sobre una posible separación de Guerrero. Ambos dejaron de seguirse en Instagram luego de que el futbolista volviera a aparecer relacionado con la cuenta de su expareja Alondra García Miró, situación que él atribuyó a un supuesto hackeo.

En declaraciones recogidas por el programa, Guerrero negó que dejar de seguirse significara una pelea y sostuvo: “No puedo decir que es una pelea, dejarnos de seguir o seguirnos creo que no tiene nada que ver con el tema de la relación que nosotros tenemos”.

¿QUÉ DIJO PAOLO GUERRERO TRAS VOLVER A ENCONTRARSE CON SU FAMILIA?

Tras el retorno de Consorte, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron a la pareja nuevamente en Lima durante una salida familiar. Guerrero estaba al volante de una camioneta mientras Consorte ayudaba a sus hijos a subir. En este contexto, una reportera le preguntó al delantero si la situación familiar ya se había solucionado. “Todo bien”, respondió, según recoge Infobae.

¿QUÉ IMAGEN COMPARTIÓ CONSORTE QUE ALIMENTÓ LOS RUMORES SOBRE LA LLEGADA DE OTRO BEBÉ?

La incertidumbre también aumentó después de que Consorte publicara una imagen de una ecografía junto a dos frascos de su marca de perfumes. La fotografía generó distintas interpretaciones, pero no confirmó que estuviera relacionada con un embarazo.

Rodrigo González consideró que podía formar parte de una campaña comercial, mientras Gigi Mitre ironizó con otra posibilidad. “Yo veo un cachorrito ahí, más que un bebé”, comentó.

Por ahora, la publicación continúa siendo objeto de especulación y no existe una declaración de Consorte o Guerrero que confirme la llegada de un tercer hijo.

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