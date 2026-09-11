¿Tercer hijo con Paolo Guerrero? Ana Paula Consorte genera rumores tras ser captada en Perú | Composición EC: @ guerrero9 / @anapaulaconsorte_
¿Tercer hijo con Paolo Guerrero? Ana Paula Consorte genera rumores tras ser captada en Perú | Composición EC: @ guerrero9 / @anapaulaconsorte_
Por Redacción EC

La reaparición de Ana Paula Consorte en Lima volvió a despertar interrogantes sobre su relación con Paolo Guerrero. La modelo brasileña fue captada junto al futbolista y sus hijos durante una salida familiar, pero fue el aspecto de su vientre lo que rápidamente llamó la atención de usuarios y medios de espectáculos. Las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ reavivaron la versión de un posible tercer embarazo, luego de que Rodrigo González ya hubiera mencionado esta posibilidad semanas atrás. El regreso de Consorte desde Brasil también se produce después de varios rumores sobre una crisis sentimental entre ambos, situación que mantuvo a la pareja bajo constante atención pública. A continuación, te contamos qué se sabe sobre la pareja y cuál ha sido su reacción hasta el momento.

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