El nombre de Tilsa Lozano volvió a sonar con fuerza tras ser vinculado a un nuevo proyecto de un canal digital, generando especulaciones sobre una posible jugada relacionada con Jefferson Farfán y Magaly Medina. Sin embargo, la conductora se encargó de despejar las dudas y negó haber sido contactada por el exfutbolista para sumarse a la propuesta. Según explicó, su incorporación fue coordinada durante varios meses junto al equipo de producción. La expectativa crece mientras se acerca el debut de este nuevo espacio.

Después de mantenerse alejada de las pantallas durante un largo periodo, Lozano prepara su retorno con un formato en vivo transmitido desde una plataforma de streaming. La exmodelo confesó sentirse emocionada por esta nueva etapa y por el proyecto que mantuvo en preparación durante meses. El estreno está previsto para este lunes a la 1:30 de la tarde, después de “La manada”. Con entusiasmo renovado, la conductora vuelve al escenario televisivo para iniciar una nueva aventura frente a las cámaras.

Esta fue la respuesta por parte de Tilsa Lozano sobre dichas especulaciones entre Jefferson Farfán y Magaly Medina

El anuncio del fichaje de Tilsa Lozano por Satélite+ coincidió con los rumores que durante años han rodeado la relación pública entre Jefferson Farfán y Magaly Medina. Su incorporación despertó versiones sobre una eventual respuesta dirigida a la conductora de espectáculos. Sin embargo, Lozano decidió cortar de raíz esas interpretaciones y negó que su llegada tuviera relación con aquella controversia. “No todo gira alrededor de la señora, hay que soltar las paranoias”, sostuvo al ser consultada por el tema.

La conductora también aclaró cómo se concretó su ingreso al nuevo proyecto y descartó cualquier acercamiento directo con el exdelantero de la selección peruana. Según relató, las conversaciones no fueron con Farfán, sino con el equipo responsable de sacar adelante el programa. De esta manera, buscó dejar atrás las especulaciones que acompañaron el anuncio de su regreso a la conducción. Lozano aseguró que su participación responde únicamente a una propuesta trabajada con el área de producción.

Jefferson Farfán no tiene nada que ver con Satélite+ ya que la ex vengadora tuvo una conversación directa

Meses antes de levantar el telón, Tilsa Lozano ya había comenzado a preparar su desembarco en Satélite+. La conductora contó que la convocatoria para el proyecto se inició con anticipación y que, desde entonces, el equipo se concentró en ensayos y en ultimar cada detalle de ‘Tres al hilo’. Ante las versiones de un supuesto acercamiento con Jefferson Farfán, la respuesta fue inmediata y contundente. “¡No! Para nada. Todas mis conversaciones son directamente con el equipo de producción”, afirmó.

Lozano también descartó que su llegada al canal responda a un intento de confrontar a Magaly Medina, pues aseguró que el programa nació de un trabajo planificado durante varias semanas. La exintegrante de Las Vengadoras considera esta propuesta como una nueva etapa profesional, aunque prefirió mantener en reserva los detalles del formato y sus contenidos. Con los ensayos ya realizados, todo quedó encaminado para el debut de este espacio en vivo. ‘Tres al hilo’ estrenará este lunes 7 de septiembre y se sumará a la programación de streaming de Satélite+

Gabriel Calvo se suman a nuevo programa streaming de Jefferson Farfán junto con Tilsa Lozano

El anuncio llegó el jueves 3 de septiembre, cuando Satélite+ y los propios conductores confirmaron la llegada de Tilsa Lozano, Gabriel Calvo y Mateo Cedrón a su nueva propuesta. Los tres compartirán la conducción de ‘Tres al hilo’, espacio que se incorpora a la programación de la plataforma vinculada a Jefferson Farfán. La noticia marcó el inicio de una nueva etapa para Lozano, quien retorna a la conducción después de permanecer alejada de la televisión. El trío quedó así listo para encontrarse con el público frente a las cámaras.

El programa tomará la posta después de ‘La manada’ y tendrá cuatro emisiones semanales, de lunes a jueves, entre la 1:30 y las 3:00 de la tarde. La propuesta reunirá perfiles diferentes que buscarán darle una identidad propia al nuevo espacio de entretenimiento. Lozano aporta su experiencia televisiva, Calvo llega con trayectoria en radio, actuación y formatos de entretenimiento, mientras Cedrón representa el mundo de los contenidos digitales. Con esta combinación, Satélite+ amplía su oferta y apuesta por una producción en vivo dirigida a las audiencias del streaming.