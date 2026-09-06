Por Redacción EC

El nombre de Tilsa Lozano volvió a sonar con fuerza tras ser vinculado a un nuevo proyecto de un canal digital, generando especulaciones sobre una posible jugada relacionada con Jefferson Farfán y Magaly Medina. Sin embargo, la conductora se encargó de despejar las dudas y negó haber sido contactada por el exfutbolista para sumarse a la propuesta. Según explicó, su incorporación fue coordinada durante varios meses junto al equipo de producción. La expectativa crece mientras se acerca el debut de este nuevo espacio.