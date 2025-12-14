‘El valor de la verdad’ EN VIVO | La segunda parte de las revelaciones de Tilsa Lozano en el sillón rojo
La respuesta de Tilsa a esa pregunta se conocerá esta noche desde las 10 p.m.
Tilsa no llegó a responder la interrogante número 10, cuando Beto Ortiz le preguntó si Jackson Mora le había negado su relación con Olinda Castañeda.
El pasado domingo, en la primera parte de su presentación, Tilsa respondió nueve preguntas sobre su vida personal y sentimental, sobre todo en lo que vivió en sus relaciones con Juan Manuel Vargas, 'Miguelón' y Jackson Mora.
También podrás ver el programa en vivo en el canal de YouTube de 'El valor de la verdad'.
La segunda parte de la presentación de Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad' se emitirá este domingo, a las 10 p.m., en el canal Panamericana TV.
