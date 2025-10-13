No cabe duda de que “El valor de la verdad” sigue generando múltiples reacciones entre el público, que se conecta cada fin de semana para escuchar las polémicas declaraciones de los invitados. Sin embargo, una de las concursantes más recordadas es, sin duda, Tilsa Lozano, quien reveló en señal abierta que tuvo un romance clandestino con el ‘Loco’ Vargas. Estas confesiones causaron mucho revuelo en la farándula peruana y los principales medios de comunicación que tocaron este tema durante muchas semanas. En ese sentido, Beto Ortiz hizo una inesperada revelación que causó la expectativa de los televidentes ante la posible participación de la modelo en el sillón rojo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO BETO ORTIZ SOBRE LA POSIBLE PARTICIPACIÓN DE TILSA LOZANO EN “EL VALOR DE LA VERDAD”?

Han pasado más de 12 años desde que Tilsa Lozano se sentó en el temido sillón rojo de “El valor de la verdad” para contar, visiblemente conmovida, detalles polémicos de su vida privada, entre ellas su relación extramatrimonial con Juan Manuel Vargas. A pesar de que fue uno de los episodios más polémicos y mediáticos de la televisión peruana, el periodista Beto Ortiz reveló que tendrá como participante en el programa a la controversial Tilsa Lozano, aunque no precisó la fecha en que se emitiría. De hecho, sostuvo que ya ha grabado varios episodios con diferentes personajes hasta fin de año, dejando en claro que los próximos invitados darán de qué hablar.

Beto Ortiz reveló que tendrá como participante en "El valor de la verdad" a la controversial Tilsa Lozano.

“He dejado todo listo, incluso grabé con Tilsa (Lozano); todo eso se emitirá. Tampoco yo voy a hacer el calzón con bobos. Yo estoy en esta industria hace 35 años, y si todavía sobrevivo es porque me preocupa que los programas que hago sean interesantes, sean entretenidos, sean polémicos, sean distintos”, dijo para Infobae. Es importante recordar que la también conductora de televisión confesó que mantuvo una relación de más de tres años con el ‘Loco’ Vargas mientras él se encontraba casado con Blanca Rodríguez. Esta entrevista generó un gran escándalo y mantuvo la atención del público durante mucho tiempo.

¿POR QUÉ NO IBA A SALIR EL EPISODIO DE TILSA LOZANO EN “EL VALOR DE LA VERDAD”, SEGÚN BETO ORTIZ?

En una edición de “La noche habla”, estuvo como invitado Beto Ortiz para contar un poco más de la dinámica de “El valor de la verdad”. Sin embargo, durante la entrevista, el periodista reveló por primera vez que el episodio de Tilsa Lozano, actual conductora del programa, casi no sale al aire en 2013 y, a su vez, el público se perdería de las confesiones de su relación amorosa oculta con Juan Manuel Vargas. Por su parte, la exmodelo mencionó que también había una “mano negra” que tenía la intención de que sus declaraciones no se vuelvan viral. Aunque, eso no es todo, ya que el comunicador confesó la principal razón por la que la entrevista de la popular ‘Tilín’ estuvo a punto de ser censurada del programa concurso y del canal.

Según él, en esa época, los nuevos directivos del canal eran conservadores. “Coincidió el programa con el cambio de administración o de dueños de Latina en el 2013. Me parece que los directivos eran un poco conservadores y querían hacer televisión blanca. Las negociaciones no lo pudieron impedir. Si no hubiera sido un romance de personas que todo el mundo conocía, tú te hubieras cortado las venas y no pasaba nada. Los televidentes se vieron identificados. Fue un fenómeno. Eres un fenómeno”, sostuvo Ortiz.