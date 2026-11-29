La cantante argentina Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul mantienen una relación sentimental marcada por etapas de romance, separación y reconciliación a lo largo de estos años, que los han convertido en una de las parejas más comentadas del espectáculo argentino y mundial. Sin embargo, en esta nueva etapa de sus vidas, ambos han anunciado con mucha alegría que próximamente contraerán matrimonio, un acontecimiento que, sin duda, acaparará la atención de los medios internacionales. Asimismo, el deseo de la artista de convertirse en madre ha conmovido a sus seguidores y deja abierta la posibilidad de que la familia crezca en el futuro. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO TINI STOESSEL SOBRE LA POSIBILIDAD DE TENER HIJOS CON RODRIGO DE PAUL?

En medio de los preparativos de su boda, que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul celebrarán el próximo 19 de diciembre en Argentina, la pareja sorprendió recientemente al revelar su deseo de agrandar la familia. En una entrevista con Vogue, la cantante argentina confesó que uno de sus mayores anhelos es convertirse en madre. No obstante, aseguró que se toma este deseo con tranquilidad y que llegará en su momento, por lo que ahora comienza a proyectar cómo serán los espacios de su nueva vivienda.

De hecho, Tini ya contempla la posibilidad de convivir con los dos hijos del futbolista argentino, Francesca y Bautista, fruto de su relación con Camila Homs. Por ello, la interprete de “La triple T” estaría proyectando una vivienda con habitaciones para cada uno de los niños y un espacio destinado a la futura bebé que ambos podrían tener. “Sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”, indicó visiblemente entusiasmada.

¿CÓMO ES EL DESAYUNO ESTRICTO DE VINICIUS JR.?

En una entrevista para CazéTV, Vinicius Jr. compartió algunos detalles de su rutina antes de entrenar con el Real Madrid. De acuerdo explicó el futbolista brasileño, suele desayunar pan con tortilla y beber únicamente agua por las mañanas. Además, realiza ejercicios en el gimnasio para preparar su cuerpo antes de comenzar los estrictos entrenamientos del conjunto español.

Si bien la alimentación del delantero responde a una rutina habitual entre los futbolistas, que suelen optar por desayunos ligeros antes de entrenar, el popular ‘Vini Jr.’ reconoció que suele sentir hambre después de cenar. Asimismo, contó que antes de los partidos acostumbra consumir açaí, un postre tradicional de Brasil cuya textura es similar a la de un helado, pero más saludable, conforme comparte el Heraldo.

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