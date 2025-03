El reciente interés del público en la vida amorosa de Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano quien mantiene un romance con el conductor Paco Bazán, ha traído a la luz detalles de su pasado sentimental, incluyendo su relación con el periodista chileno Javier Olivares. Aunque Alvarado siempre ha preferido mantener su vida privada alejada de los reflectores, su vínculo con Olivares, confirmado en 2021, generó interés en los medios. A continuación, te contamos todos los detalles del chileno.

¿QUIÉN ES JAVIER OLIVARES?

Javier Olivares es un periodista y presentador chileno que ha construido una sólida trayectoria en los medios de comunicación, tanto en su país natal como en Estados Unidos. Nacido el 11 de octubre de 1987 y actualmente con 37 años, Olivares ha demostrado una notable habilidad para conectar con el público a través de diversos formatos comunicativos.

Sus inicios en la televisión se dieron a una edad temprana. Con tan solo 16 años, tomó las riendas del programa juvenil ‘Tremendo Choque’ en Chilevisión, entre 2002 y 2003. Este proyecto marcó el comienzo de su ascenso en el panorama mediático chileno, donde rápidamente ganó popularidad entre el público joven. Su carisma y capacidad de comunicación lo llevaron a consolidarse como una figura relevante en la televisión chilena.

Posteriormente, Olivares asumió la conducción de ‘Mekano’, uno de los programas más emblemáticos de la televisión chilena en la década de 2000. Su liderazgo en este espacio, tras la salida de José Miguel Viñuela, lo posicionó como un referente juvenil y una de las personalidades más queridas por la audiencia. Su capacidad para conectar con el público joven y liderar opiniones lo convirtieron en una figura influyente en la televisión chilena.

Con el tiempo, Javier Olivares expandió su horizonte profesional hacia los medios internacionales. Trasladándose a Estados Unidos, donde continuó desarrollando su carrera. Su incursión en la televisión estadounidense comenzó como reportero en Telemundo, una de las cadenas de habla hispana más importantes del país. Posteriormente, dio el salto a Univisión, donde condujo el programa ‘Edición Digital’, alcanzando así una audiencia aún más amplia.

Actualmente, tras su regreso a Chile, lidera ‘Al Choque’, un espacio de noticias y análisis en Tevex Televisión, y además, busca incursionar en la política chilena.

¿POR QUÉ SUSANA ALVARADO NUNCA HABLÓ DE JAVIER OLIVARES?

En una entrevista concedida a Radio Nueva Q en febrero de 2024, Alvarado abordó el tema de su vida sentimental y explicó las razones detrás de su discreción, especialmente en lo que respecta a su relación pasada con el periodista chileno Javier Olivares. La cantante dejó en claro que, a pesar de su estatus como figura pública, siempre ha priorizado mantener su vida personal alejada del escrutinio público. “Yo nunca he presumido a algún chico con el que he salido. Nunca he subido nada a redes sociales. Ustedes se enteraron porque él subió, pero yo no”, afirmó Alvarado, subrayando su preferencia por la privacidad.

Alvarado enfatizó que su enfoque principal es su carrera profesional y que desea que su público la siga por su trabajo, no por sus relaciones personales. “Quiero que me sigan por mi trabajo, mi vida personal es un tema aparte que no me gusta compartirlo, prefiero dejarlo privado y mantenerlo allí”, declaró.

¿QUÉ DIJO JAVIER OLIVARES SOBRE LA RECIENTE RELACIÓN DE SUSANA ALVARADO CON PACO BAZÁN?

Recientemente, Olivares optó por expresar públicamente sus buenos deseos para la nueva pareja. El periodista chileno manifestó su apoyo a la felicidad de Susana, demostrando una actitud madura y respetuosa ante la situación.

“Lo mejor para ambos entonces. Susana se merece lo mejor del mundo”, comentó Olivares, dejando en claro que su prioridad es el bienestar de su expareja, según recoge Infobae.