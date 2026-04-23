Por Redacción EC

Vía Panamericana TV, los ánimos se caldean 24/7 en “La Granja VIP”, el reality de convivencia que viene llamando la atención de medios e internautas también, debido a la serie de polémicas disputas verbales entre varios de sus participantes sobre todo, pero también controversiales encuentros con dosis de romanticismo. Ante lo expuesto, hoy generan controversia las confesiones realizadas por parte de un Diego Chávarri que ahora ve peligrar su relación sentimental con Thalía Bentin, y esto tras publicación de desgarrador mensaje donde ella de manera puntual revela profunda decepción hacia él.

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