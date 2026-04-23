Vía Panamericana TV, los ánimos se caldean 24/7 en “La Granja VIP”, el reality de convivencia que viene llamando la atención de medios e internautas también, debido a la serie de polémicas disputas verbales entre varios de sus participantes sobre todo, pero también controversiales encuentros con dosis de romanticismo. Ante lo expuesto, hoy generan controversia las confesiones realizadas por parte de un Diego Chávarri que ahora ve peligrar su relación sentimental con Thalía Bentin, y esto tras publicación de desgarrador mensaje donde ella de manera puntual revela profunda decepción hacia él.

LA CONFESIÓN DE DIEGO CHÁVARRI QUE HA ORIGINADO LA PÚBLICACIÓN DE DESAGARRADOR MENSAJE POR PARTE DE SU NOVIA

De lunes a domingo, y las 24 horas del día, “La Granja VIP” es emitida vía YouTube, y por las noches Panamericana TV revela los detalles más llamativos entorno a una convivencia que tras varias semanas, ahora parece haber unido a Gabriela Herrera y Diego Chávarri.

Las controversiales confesiones de ambos, hoy genera que Thalía Bentin, la novia del exfutbolista, haya decidido hacer uso de sus redes sociales a fin de terminar evidenciar su enojo de manera puntual, y compartiendo desgarrador mensaje.

Transcurría la madrugada del sábado 18 de abril, y mientras el resto de integrantes de “La Granja VIP” descansaba, Diego Chávarri le preguntaba a Gabriela Herrera si él le gustaba, y ella le respondía que “sí, y recién, no te hablo de antes”.

“Tú me encantas y he tratado de manejarlo, pero no puedo”, manifestaba el popular ‘Diablito’ entorno a atracción sentida por una bailarina que sin embargo no quiere inmiscuirse con alguien comprometido.

Así se lo hizo saber Gabriela Herrera, y de manera puntual diciéndole a Diego Chávarri durante conversación transmitida en vivo, que “ya tienes tu pareja y yo no pienso como una quita-maridos”.

Cabe resaltar, y recordar a la vez, que previo a esta controversial confesión ocurrida mientras conviven en “La Granja VIP” de Panamericana TV, el exfutbolista recibió la visita de Thalía Bentin, y posterior a ello la vio a las afueras de institución donde emitió voto el domingo 12 de abril.

ESTO PUBLICABA THALÍA BENTIN TRAS ESCUCHAR LAS CONFESIONES DE DIEGO CHÁVARRI Y GABRIELA HERRERA

La reacción de la novia de Diego Chávarri no se hizo esperar tras seguir en vivo, y terminar escuchando que el exfutbolista confesaba sentirse atraído por Gabriela Herrera.

“Quiero que mañana los expongan y que sepan que yo escuché”, expresó de manera tajante Thalía Bentin, y a través de redes sociales evidenciando el desconcierto propio de quien se siente engañada.

Mediante historias de Instagram, la pareja de Diego Chávarri hizo público además un mensaje puntual donde alcanzaba a leerse que “no me importa que me hagan daño, yo estoy tranquila porque les faltará vida para encontrarme dos veces”.