Y un día volvió Magaly Medina, y esto tras disfrutar de aquellas vacaciones que no estuvieron exentas de polémica luego de haberse sometido a cirugía facial en Argentina. Con el retorno a Lima consumado, su programa de espectáculos llamó la atención lanzando controversial ampay vía ATV, y que sin embargo no ha evitado evidenciar bajo rating por el cual ahora estaría contando con nuevo horario.

ESTE ES EL NUEVO HORARIO DE “MAGALY TV, LA FIRME” TRAS CRÍTICAS RECIBIDAS POR BAJO RATING

Ha iniciado el 2026 con la vuelta a las pantallas de ATV del programa que sacude la farándula, y conducido por Magaly Medina ahora figura envuelta en la polémica producto de bajo rating dado a conocer desde el 9 de febrero.

Tras dos semanas de estrenada la nueva temporada, hoy la popular ‘Urraca’ llama la atención revelando mediante redes sociales los detalles entorno a lanzamiento de nuevo horario, y así la aplicación de leve ajuste que coincide con cambios realizados en programación brindada a los televidentes.

En medio de las críticas recibidas por bajo rating, y que ella se ha encargado de responderlas a través de propio programa, “Magaly TV, La Firme” ha empezado a emitirse desde la 9.30 p.m., y ya no 9.45 como sucedía tradicionalmente.

Recordemos además, que “Esto Sí Es Amor” bajo la conducción de Suheyn Cipriani y Miguel Arce, también evidencia cambio de horario vía ATV, y tras quejas públicas de la popular ‘Urraca’, ahora va de 3 a 4 de la tarde.

ASÍ SE EXPRESA MAGALY MEDINA ACERCA DE BAJO RATING DE PROGRAMA QUE CONDUCE

Confrontada con todos hoy se encuentra Magaly Medina, y esto a partir de la baja audiencia reflejada en números por parte de programa de espectáculos que suele liderar rating a nivel nacional.

"Hemos dicho desde hace tiempo que la televisión no es la de antes, y lamentablemente yo tengo muy mala suerte con los colchones, qué les vamos a hacer“, expresaba un día después del estreno donde emitiría el ampay a Gianluca Lapadula, y mencionando a ”Esto Sí Es Amor" de manera indirecta mientras a la vez defendía postura dando a conocer el éxito alcanzado mediante YouTube.

Si bien la audiencia televisiva no la viene acompañando de la forma que quisiera, la popular ‘Urraca’ defiende el rating de “Magaly TV, La Firme”, mencionando que “sin bots pagados, sin tiktokers contratados ni nada de ayuda”, digitalmente el 9 de febrero, por ejemplo, su programa alcanzó las 60 mil vistas.

"Hay gente que ve más en YouTube, así son las nuevas generaciones", continuó manifestando durante emisión de segundo programa al aire del 2026, y esto para defenderse de abrumadora crítica lanzada por parte de también Janet Barboza, Tilsa Lozano, y hasta Phillip Butters, entre otros personajes públicos.