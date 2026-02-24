Por Luis Carlo Merino

Y un día volvió Magaly Medina, y esto tras disfrutar de aquellas vacaciones que no estuvieron exentas de polémica luego de haberse sometido a cirugía facial en Argentina. Con el retorno a Lima consumado, su programa de espectáculos llamó la atención lanzando controversial ampay vía ATV, y que sin embargo no ha evitado evidenciar bajo rating por el cual ahora estaría contando con nuevo horario.

