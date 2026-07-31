Tom Holland y Zendaya regresan como Peter Parker y MJ en Spider-Man: Un Nuevo Día, cinta que llegó a los cines peruanos este 30 de julio. (Fuente: @elchinogeek / andesfilmspe)
Tom Holland y Zendaya regresan como Peter Parker y MJ en Spider-Man: Un Nuevo Día, cinta que llegó a los cines peruanos este 30 de julio. (Fuente: @elchinogeek / andesfilmspe)
Por Redacción EC

La fiebre por Spider-Man: Un Nuevo Día llegó con fuerza al Perú y tuvo como protagonistas a Tom Holland y Zendaya. Los actores, que vuelven a interpretar a Peter Parker y MJ, respectivamente, sorprendieron a los fanáticos peruanos con un mensaje difundido antes del estreno de la nueva película del héroe arácnido. El gesto rápidamente captó la atención de los seguidores de Marvel, especialmente porque la producción ha tenido una campaña promocional que incluyó una participación especial desde Lima meses atrás.