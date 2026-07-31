La fiebre por Spider-Man: Un Nuevo Día llegó con fuerza al Perú y tuvo como protagonistas a Tom Holland y Zendaya. Los actores, que vuelven a interpretar a Peter Parker y MJ, respectivamente, sorprendieron a los fanáticos peruanos con un mensaje difundido antes del estreno de la nueva película del héroe arácnido. El gesto rápidamente captó la atención de los seguidores de Marvel, especialmente porque la producción ha tenido una campaña promocional que incluyó una participación especial desde Lima meses atrás.

Tom Holland y Zendaya vuelven a conquistar a los fans peruanos

La conexión de la nueva película con Perú no comenzó con este reciente saludo. En marzo, Pol Deportes, creador peruano conocido por sus narraciones deportivas, fue elegido para participar en el lanzamiento mundial del primer tráiler de Spider-Man: Un Nuevo Día. Desde el Cerro San Cristóbal, el joven mostró un adelanto de la película y se convirtió en uno de los rostros de una campaña internacional impulsada por Sony y Marvel.

Aquella experiencia también permitió que Tom Holland enviara un mensaje directo al creador peruano. El actor agradeció su participación y destacó su labor para motivar a otras personas a perseguir sus sueños. La elección de un representante peruano para una campaña global convirtió a Lima en uno de los escenarios que acompañaron la promoción de una de las películas más esperadas del año.

¿De qué trata ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’?

La nueva aventura retoma la historia después de los acontecimientos de Spider-Man: Sin Camino a Casa. Peter Parker vive ahora una etapa completamente distinta: el mundo ha olvidado su identidad y sus antiguos amigos han continuado con sus vidas. Mientras combate el crimen por su cuenta, el personaje comienza a experimentar una transformación que podría tener consecuencias inesperadas. La sinopsis oficial adelanta además la aparición de una amenaza que nadie puede ver.

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton y reúne nuevamente a Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon. El reparto también incluye a Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Sadie Sink, Michael Mando y Tramell Tillman. La historia busca mostrar una faceta más adulta y solitaria de Peter Parker, alejándolo de la dinámica que marcó sus primeras aventuras dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Cuándo se estrenó ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ en Perú?

La película llegó a los cines peruanos el 30 de julio de 2026, un día antes de su lanzamiento programado en Estados Unidos. Las principales cadenas de cine del país habilitaron funciones en ciudades como Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Trujillo y otras localidades.

Con el estreno, la expectativa generada durante meses finalmente se trasladó a las salas de cine. El saludo de Tom Holland y Zendaya representa así un nuevo capítulo en la relación de la franquicia con sus seguidores peruanos, después de que Perú tuviera un papel destacado en la campaña mundial del tráiler. Para los fanáticos, el mensaje llegó justo cuando el Hombre Araña volvió a la pantalla grande con una historia que promete mostrar a un Peter Parker más adulto, vulnerable y dispuesto a enfrentar solo una nueva amenaza.

Expectativas por la nueva etapa de Peter Parker

Más allá del saludo, Spider-Man: Un Nuevo Día llega rodeada de expectativas por lo que significa para el futuro de Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel. La cinta, dirigida por Destin Daniel Cretton, promete un enfoque más emocional y maduro del personaje, con el regreso de Zendaya como MJ y la presencia de figuras como Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal y Mark Ruffalo.

Los adelantos hablan de un Peter que carga con las consecuencias de sus decisiones anteriores, enfrentando amenazas que ponen en juego tanto su vida como sus vínculos más cercanos. En ese contexto, el vínculo especial que el actor ha construido con audiencias como la peruana refuerza la idea de un Spider-Man más humano, conectado con fans que se reconocen en sus conflictos y su sentido de responsabilidad.

El rol de los creadores peruanos en la campaña global

El inesperado guiño de Holland y Zendaya también se entiende como un reconocimiento al impacto que han tenido los creadores peruanos en la promoción de Spider-Man: Un Nuevo Día a nivel mundial. Meses atrás, el narrador y creador de contenido Pol Deportes fue protagonista de una campaña global al participar en el lanzamiento del tráiler de la cinta desde el Cerro San Cristóbal, en Lima. Su participación terminó de consolidar la idea de que Perú es una plaza estratégica, no solo por su taquilla, sino por su capacidad de viralizar contenido.

El propio Tom Holland había enviado un mensaje directo de agradecimiento a Pol, destacando su talento y su papel en el evento mundial de presentación del avance. Ese antecedente, sumado al reciente saludo a todos los fans peruanos, dibuja un escenario en el que las figuras de Hollywood ya no solo promocionan una película, sino que se apoyan en la creatividad local para amplificar su alcance.

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