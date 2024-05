Se terminaba el 2023, y el Perú despertaba con la triste noticia que daba a conocer el sensible e inesperado fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz, el exitoso músico fundador de Arena Hash cuyo hijo llamado Tomás desea seguirle los pasos de manera artística. Oficialmente, el joven de apenas 19 años confirmó su lanzamiento como solista, y lo hará a través del “Perú Vive Music Fest” junto a Raúl Romero, Amén y Afrodisiaco, quienes lo acompañarán en este gran evento denominado “Me Recuerdas a Alguien”. Con las entradas puestas a la venta, te contamos cuánto cuesta asistir a su concierto, dónde puedes adquirir los boletos y cuándo se llevará a cabo.

CUÁNDO Y EN QUÉ LUGAR SE REALIZARÁ EL “PERÚ VIVE MUSIC FEST” 2024 DONDE TOMÁS SUÁREZ-VÉRTIZ DEBUTARÁ COMO SOLISTA

El 16 de febrero, San Marcos recibió a miles de personas para la celebración del conmovedor tributo a Pedro Suárez-Vértiz, uno de los rockeros peruanos más queridos que había fallecido casi dos meses antes, y hoy tiene a su hijo Tomás como el heredero que quizá tanto soñó ad portas de interpretar sus propios temas musicales en el “Perú Vive Music Fest” donde compartirá escenario junto a Raúl Romero, Amén y Afrodisiaco.

Tal y como lo promociona él mismo mediante las redes sociales, el gran concierto que le permitirá debutar siendo solista, se llevará a cabo este sábado 1 de junio en el impresionante Anfiteatro del Parque de la Exposición situado en el centro de Lima.

A partir de las 6 de la tarde de dicha fecha programada para el “Perú Vive Music Fest” denominado como “Me Recuerdas a Alguien”, Tomás Suárez-Vértiz hará gala de su talento interpretando precisamente su segundo single llamado así que coescribe con Pierre Aguilar, el mismo manager de Raúl Romero, y también la “Incondicional” dedicada a todas las madres en unión con el Grupo Tabernero.

“PERÚ VIVE MUSIC FEST”: DÓNDE Y CÓMO ADQUIRIR ENTRADAS PARA VER EN VIVO EL DEBUT DE TOMÁS SUÁREZ-VÉRTIZ COMO SOLISTA

La adquisición de entradas ya se encuentra en Teleticket, empresa que vuelve a estar a cargo de un gran evento, y en este caso muy especial por la participación estelar del menor de los hijos del recordado Pedro Suárez-Vértiz, quien dejó huella y un legado desea continuar Tomás.

De acuerdo a la información compartida, el “Perú Vive Music Fest” 2024 que se realizará este sábado 1 de junio cuenta con entradas disponibles tanto en Preferencial como VIP y Platinum a precios módicos que van desde los 87 soles hasta el 15 de mayo.

A continuación, te compartimos los detalles para que puedas comprar las entradas y asistir al primer concierto de Tomás Suárez-Vértiz como solista junto a Raúl Romero, Amén y Afrodisiaco:

PREFERENCIAL S/87 Preventa hasta el 15/05

- Precio regular del 16 al 1 de junio S/107

VIP S/151 Preventa hasta el 15/05

- Precio regular del 16 al 1 de junio S/171

PLATINUM S/226 Preventa hasta el 15/05

- Precio regular del 16 al 1 de junio S/246

Cabe resaltar según Teleticket, que está permitido el ingreso al Parque de la Exposición de jóvenes mayores de 14 años, el evento tiene proyectado durar 1 hora y 30 minutos aproximadamente, y asimismo niños a partir de los 10 pagan entrada acompañados por un adulto responsable.

LA CONMOVEDORA REVELACIÓN CONTADA POR LA ESPOSA DE PEDRO SUÁREZ-VÉRTIZ ACERCA DE LA ENFERMEDAD QUE LO AQUEJABA

El matrimonio conformado por Cynthia Martínez y Pedro Suárez-Vértiz cumplió 30 años viviendo entre el éxito y las penas representadas en una enfermedad degenerativa que los unió mucho más, pero en su momento resultó muy difícil de sobrellevar.

La esposa del icónico músico e intérprete que falleció el 28 de diciembre de 2023, se presentó en el set de “Magaly TV, La Firme” semanas previas a su deceso para concederle una exclusiva entrevista a Magaly Medina, y revelar pasajes inéditos de la convivencia con el ex Arena Hash.

“No sabía qué era cuando lo diagnosticaron, ni siquiera sabía que existía esa enfermedad”, recordó Cynthia Martínez, manifestando además que “antes no podía hablar, me ponía a llorar a los 5 minutos”.

Con respecto a la enfermedad padecida por Pedro Suárez-Vértiz desde hace más de 10 años, contó, también, que tras el periodo de aceptación que lo tocó asumir, “di el siguiente paso y si puedo ayudar a gente con ello, bienvenido sea”, resaltando que lo pudo lograr apelando a su madurez, valentía y coraje.

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECÍA PEDRO SUÁREZ-VÉRTIZ?

Hace más de 10 años, Pedro Suárez-Vértiz fue diagnosticado con Parálisis Bulbar, una Enfermedad de la Neurona Motora (ENM) que afecta a las neuronas motoras inferiores del tallo cerebral, causando habla arrastrada y dificultad para masticar y tragar.

Desde entonces su vida cambió alejándolo de los escenarios, y aunque no tiene cura y su esperanza de vida dependía de cómo evolucionaban los síntomas, el icónico intérprete peruano se trataba mediante la ingesta de medicamentos disponibles para desacelerar el avance de la afección.