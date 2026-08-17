Por Christian Gambini

La mañana del 17 de agosto, Tony Succar volvió a aparecer en redes sociales y causó sorpresa entre sus seguidores por el estado que mostraba en el rostro. El productor y compositor musical compartió una serie de fotografías en las que lucía varios moretones y un corte a la altura de la nariz. Las imágenes no tardaron en despertar preocupación y numerosas preguntas sobre lo que habría ocurrido. Su apariencia hizo que muchos se preguntaran si había atravesado algún accidente o una situación inesperada. Sin embargo, el artista dejó abierta la interrogante sobre el verdadero motivo detrás de su aspecto.