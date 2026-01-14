Los triunfos a nivel musical han resonado en Perú durante los últimos años, y esto gracias al trabajo realizado por artistas que como familia hoy vienen evidenciando grandes logros. Al respecto, hoy resulta emotiva la publicación que ha realizado Tony Succar para saludar a su padre, y felicitarlo tras aprobar examen final de doctorado, conmoviendo así a seguidores cuyos comentarios positivos no se han hecho esperar, mientras el reconocido cantante le dedica sentido mensaje.

TONY SUCCAR ENVÍA EMOTIVO MENSAJE A PAPÁ QUE APROBÓ EXAMEN FINAL DE DOCTORADO

La vida entorno a diversas figuras públicas del Perú, siempre terminan generando expectativa y una repercusión que ahora tiene a Tony Succar llamando la atención de medios y propios seguidores, tras revelar detalles sobre el logro obtenido por parte de su padre.

En esta ocasión particular, el hijo de Mimy y ganador de un Grammy 2025 junto a ella, hizo pública la aprobación de examen final de doctorado que “muy pronto” convertirá a papá Antonio en el “Dr. Succar”.

“Nunca deja de sorprenderme mi viejo”, refiere Tony mediante publicación realizada en unas redes sociales que hoy figuran repletas de comentarios positivos entorno al logro del patriarca de la familia, quien con 71 años a cuestas busca tratar de “mejorar el mundo” a través de la política social.

Mostrando video donde aparecen varios familiares compartiendo reunión de almuerzo dentro de las instalaciones del “Divino Ceviche” estadounidense, el reconocido artista peruano no duda en destacar lo “impresionante (de) sus ganas de seguir luchando, creciendo y aprendiendo, y como dice él, sinceramente ayudar al prójimo”, pero sin dejar de expresarle amor, respeto, y admiración.

LA VEZ QUE TONY SUCCAR Y MIMY REVELARON LOS MOTIVOS DE DISTANCIAMIENTO COMO MADRE E HIJO

El 2025 será recordado como el año de la consagración para ambos, mamá e hijo que aunque muchos no lo crean, en algún momento de sus vidas estuvieron distanciados por largos periodos anuales previos a tocar el cielo con las manos.

Hoy el éxito que vienen alcanzando Tony y Mimy Succar como pareja de artistas, es el fiel reflejo de la complicidad existente, entre otros factores ligados al plano musical también que durante aproximadamente 2 años, resultaron resquebrajados, tal y como él mismo lo reveló en setiembre de 2024 para “La Linares”.

A propósito de recuerdo compartido por la mamá del carismático percusionista peruano de origen japonés, te contamos que en aquella oportunidad confesó haberla apartado de la banda conformada, pero los “tiempos de Dios son perfectos”, y actualmente atraviesan un gran presente.

"Yo no hablaba con mi mamá, ella no hablaba conmigo“, manifestó Tony inicialmente, para luego profundizar sobre lo ocurrido, indicando que las ”familias muchas veces tienen problemas y a veces todo el mundo se queda callado“, y es ahí donde puedes terminar explotando.

Brindando respuesta ambigua, y sin dar detalles acerca de las razones detrás del distanciamiento, el ganador del Grammy 2025 por “Alma, corazón y salsa” junto a Mimy, solamente atinó a expresar que durante aquellos tiempos, la llegó a botar del grupo porque no quería tenerla cerca.

Tony y Mimy Succar hoy comparten la pasión por la música tras largos años distanciados como ellos mismos lo confesaron para "La Linares" en setiembre 2024.

En ese sentido, hoy resulta conmovedora la publicación realizada por la galardonada cantante de 65 años en extracto de video compartido mediante redes sociales donde le concedieron entrevista a Verónica Linares, y terminaron revelando que alguna vez él decidió dejar de contar con ella como artista.

“La vida en familia no siempre es fácil … a veces discutimos, nos herimos sin querer, y nos alejamos“, reflexiona Mimy al inicio de texto escrito con mucho sentimiento, creyendo que ”... el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso", y ese instante del diálogo ocurrido durante setiembre 2024, era necesario para terminar sanando heridas.

Asimismo, y finalmente en relación a la reconciliación con Tony, “hoy sólo puedo dar gracias a Dios por tener a mi hijo nuevamente a mi lado y poder seguir cumpliendo nuestros sueños juntos”, y como familia siendo lo “más valioso que tenemos”.