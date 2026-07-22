El Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, llegó a su fin luego de que España conquistara el ansiado trofeo de la FIFA y alcanzara la gloria del fútbol una vez más. Sin embargo, la amarga derrota de Argentina en la final no solo provocó tristeza entre los hinchas de ese país, sino que también generó opiniones divididas entre quienes respaldaban al país europeo y deseaban verla conquistar su segundo título. Así, en esta oportunidad, Ezio Oliva recurrió a sus redes sociales para responder a las críticas que recibió en los últimos días por expresar su apoyo a la selección española, compartiendo un contundente mensaje que desató un intenso debate entre sus seguidores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ RESPONDIÓ EZIO OLIVA TRAS LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ POR APOYAR A ESPAÑA?

Luego de que la selección española conquistará su segunda copa tras derrotar por 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026, uno de los más felices fue, sin duda, Ezio Oliva, quien ha manifestado públicamente su apoyo al país donde reside desde hace varios meses junto a su familia y donde ha encontrado la oportunidad de impulsar su carrera artística. Este respaldo le ha generado una ola de críticas por parte de los internautas, quienes aseguraron que debería haber apoyado a la Albiceleste por ser latinoamericano. Frente a ello, el cantante peruano utilizó su cuenta de TikTok para manifestar que solo se trató de un partido de fútbol y que, tras finalizar el Mundial, la vida continúa igual para todos.

@ezio.oliva El Mundial ya terminó. Y más allá de si apoyaste a España, a Argentina o a cualquier otra selección, te prometo que hoy tu vida sigue siendo exactamente la misma. Mientras seguimos discutiendo por fútbol en redes sociales, hay familias peruanas que lo perdieron todo. Y, lo más doloroso, hay personas fallecidas tras el sismo en Junín. Quizá es momento de dejar por un rato las peleas que no cambian nada y empezar a hablar de lo que realmente importa. Hoy, más que nunca, toca unirnos. 🇵🇪 ♬ sonido original - Ezio Oliva

Asimismo, la pareja de Karen Schwarz compartió un reflexivo mensaje dirigido a sus seguidores, exhortándolos a dejar de lado sus diferencias y centrar su atención en situaciones que realmente requieren apoyo, como la difícil situación que atraviesa la población de Chupaca, afectada por los constantes movimientos telúricos registrados en los últimos días, los cuales han dejado personas heridas y fallecidas. “En realidad, cada uno apoya a quien quiere, a quien le provoca. Voy a ser muy crudo con lo que les voy a decir. Para mí, es solo un partido de fútbol y les prometo de verdad que hoy que ya pasó el Mundial, tu vida va a ser igual. Tu vida no ha cambiado en nada. Y la mía tampoco. Dejemos de pelearnos y muchas veces hasta de insultar por cosas que realmente no son tan importantes”, dijo Oliva.

¿POR QUÉ LAS HIJAS DE KAREN SCHWARZ NO ASISTEN AL COLEGIO?

En una entrevista en ‘Magaly TV La Firme’, Karen Schwarz y Ezio Oliva se presentaron para contar más sobre su nueva vida en España y las complicaciones que han enfrentado en este tiempo para sobrellevarla. Entre ellas se encuentra una situación que ha sorprendido a sus seguidores: las hijas de la modelo peruana no asisten actualmente al colegio. De acuerdo con la presentadora de televisión, junto a su esposo optaron que sus pequeñas se adapten a lo que será su nuevo hogar durante estas semanas en el país europeo. Otra de las razones que dio fue que las clases recién inician en septiembre, por lo que, por ahora, se encuentra en la búsqueda de un centro educativo.

“Con respecto al tema del colegio, yo decidí como mamá y Ezio me ha permitido, me dijo: ‘Tú encárgate, que el primer mes aquí en España mis hijas disfruten’. Muchas mamás me escriben: ‘¡No están estudiando!’ y no pasa nada porque para ellas es importante que en su cabecita se esté acondicionando que esto va a ser su hogar. Aquí en septiembre empiezan el colegio, el año ya está por terminar. Justo este miércoles tenemos nuestra primera cita en un colegio para ver si entran ahí y nada, voy a ver si la reciben este último tiempo para que se aclimaten un poquito", explicó la ex Miss Perú.