Por Redacción EC

El Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, llegó a su fin luego de que España conquistara el ansiado trofeo de la FIFA y alcanzara la gloria del fútbol una vez más. Sin embargo, la amarga derrota de Argentina en la final no solo provocó tristeza entre los hinchas de ese país, sino que también generó opiniones divididas entre quienes respaldaban al país europeo y deseaban verla conquistar su segundo título. Así, en esta oportunidad, Ezio Oliva recurrió a sus redes sociales para responder a las críticas que recibió en los últimos días por expresar su apoyo a la selección española, compartiendo un contundente mensaje que desató un intenso debate entre sus seguidores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.