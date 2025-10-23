Luego de las fuertes controversias con Maju Mantilla que lo pusieron en el centro de la atención pública, Gustavo Salcedo decidió romper su silencio y mostrarse más reflexivo. El empresario reconoció que considera acudir a terapia psicológica tras los conflictos que afectaron su entorno familiar con su expareja.

En conversación con ‘Amor y fuego’, el exdeportista habló de su actual situación emocional, de su relación con la exMiss Mundo y del aprendizaje que le ha dejado el escándalo mediático. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO GUSTAVO SALCEDO SOBRE LA TERAPIA PSICOLÓGICA?

El empresario sorprendió al mostrar una actitud más introspectiva y reconocer que ha considerado acudir a terapia. “Creo que todos siempre necesitamos un soporte psicológico, en distintos momentos, no solamente a nivel familiar, a nivel laboral o de vida”, expresó. Si bien no confirmó haber iniciado sesiones, dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante, según recoge el diario La República.

Salcedo destacó la importancia de tener con quién conversar y de no reprimir las emociones, especialmente en situaciones de crisis. Según señaló, buscar ayuda profesional es una manera válida de seguir adelante. “Siempre es bueno tener alguien con quien conversar. Hay personas que somos un poco más cerradas, pero otras son más abiertas. Buscar apoyo es sumamente válido, la vida continúa”, comentó.

Gustavo Salcedo. | Foto: Magaly TV (Captura)

¿CÓMO RESPONDIÓ A LOS COMENTARIOS SOBRE SU SALUD MENTAL?

El exdeportista también se refirió a los señalamientos que cuestionan su estabilidad emocional. Aclaró que no padece ningún problema psicológico o psiquiátrico, y sostuvo que sus reacciones se dieron en un contexto de alta presión. “Uno puede tener reacciones en una situación difícil que muchas veces no sabe cómo manejar hasta que llega”, explicó.

Molesto por los calificativos que ha recibido, aseguró que considera injusto que lo tilden de agresor o peligroso. “Me parece exagerado que digan que soy un degenerado, un peligro o un psicópata. Soy una persona de carne y hueso que puede cometer errores”, sostuvo al defenderse de las críticas.

¿SIGUE ENAMORADO DE MAJU MANTILLA?

Lejos de mostrarse rencoroso, Gustavo Salcedo confesó que aún siente amor por su esposa y que no desea continuar en conflicto con ella. “Evidentemente el amor no se acaba de un día para otro. Vamos a tener una buena relación, es lo que queremos”, expresó, dejando entrever la posibilidad de mantener la armonía familiar por el bienestar de sus hijos.

El empresario recordó que, pese a las tensiones, ambos han compartido celebraciones y momentos familiares. También pidió a la opinión pública no juzgar lo que ocurre dentro de una relación. “Juzgar desde afuera es muy fácil. Nadie puede criticar lo que pasa en una pareja”, comentó.

¿QUÉ DIJO GUSTAVO SALCEDO SOBRE SUS AUDIOS FILTRADOS?

Durante la entrevista con ‘Amor y Fuego’, Salcedo aprovechó para disculparse con Maju Mantilla por los audios difundidos en ‘Magaly TV La Firme’, donde confesaba haberla seguido ante sospechas de infidelidad. Reconoció que esos materiales no debieron salir a la luz y que afectaron a ambas partes. “Le han hecho quedar mal a ella, mal a mí también por hablar cosas que no debí hablar”, admitió.

Finalmente, reflexionó sobre sus errores y dijo que las parejas atraviesan distintas etapas. “Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a intentar vivir en paz”, concluyó.