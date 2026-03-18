Por Manuel Gomez

En el medio nacional, Katia Condos y Federico Salazar han sido considerados una de las parejas más queridas y sólidas, hasta que recientemente anunciaron con mucho pesar el final de su relación tras treinta años juntos. Con miles de seguidores, ambos compartían a través de las redes sociales sus experiencias laborales y profesionales, manteniéndose al margen de escándalos y polémicas. Aunque, pese a que la relación entre la actriz y el periodista se caracterizaba por el amor y la complicidad, sorprendieron a sus seguidores y a la comunidad artística al hacer público su separación. Frente a esta situación, la actriz peruana se ha mantenido al margen y ha evitado brindar detalles sobre la ruptura; sin embargo, recientemente reapareció en sus redes sociales para compartir una fotografía acompañada de un mensaje que ha generado diversas especulaciones. Y es que, los internautas han dejado entrever que la publicación sería una indirecta para al comunicador. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.