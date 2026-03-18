En el medio nacional, Katia Condos y Federico Salazar han sido considerados una de las parejas más queridas y sólidas, hasta que recientemente anunciaron con mucho pesar el final de su relación tras treinta años juntos. Con miles de seguidores, ambos compartían a través de las redes sociales sus experiencias laborales y profesionales, manteniéndose al margen de escándalos y polémicas. Aunque, pese a que la relación entre la actriz y el periodista se caracterizaba por el amor y la complicidad, sorprendieron a sus seguidores y a la comunidad artística al hacer público su separación. Frente a esta situación, la actriz peruana se ha mantenido al margen y ha evitado brindar detalles sobre la ruptura; sin embargo, recientemente reapareció en sus redes sociales para compartir una fotografía acompañada de un mensaje que ha generado diversas especulaciones. Y es que, los internautas han dejado entrever que la publicación sería una indirecta para al comunicador. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE PUBLICÓ KATIA CONDOS EN SUS REDES SOCIALES TRAS LA RUPTURA CON FEDERICO SALAZAR?

La relación que mantuvieron Federico Salazar y Katia Condos durante 30 años ha sido una de las más sólidas del país, aunque con ciertos altibajos y crisis, como en cualquier pareja, que lograron superar. Sin embargo, para sorpresa de muchos, ambos anunciaron el final de su historia de amor sin revelar la razón principal. Es así que, tras varios días del comunicado, la actriz utilizó sus historias de Instagram para compartir una fotografía acompañada de un nostálgico mensaje, en la que se encuentra en una playa, al parecer, junto a su hija menor. “Qué agradezco hoy… ver la puesta del sol abrazada a Siena”, escribió, acompañado de una canción.

REBECA ESCRIBENS SE CONMUEVE AL HABLAR SOBRE EL FIN DE LA RELACIÓN DE KATIA CONDOS Y FEDERICO SALAZAR

El pasado 11 de marzo, Katia Condos y Federico Salazar pusieron fin a su historia de amor tras más de 30 años. Esta relación, que inició en los años noventa, cierra una etapa que estuvo marcada por amor, respeto y admiración. En ese contexto, en una edición de ‘América hoy’, Rebeca Escribens, amiga y compañera de la actriz peruana, no dudó en referirse, visiblemente conmovida, al reciente anuncio, señalando que le resultaba complicado hablar del tema en señal abierta debido al cariño que siente por ambos. Asimismo, la conductora de televisión indicó que, pese a que no exista una relación formal, ambos mantendrán un fuerte vínculo familiar.

“Si a ustedes les da pena, imagínense cómo me siento yo conociendo a esta pareja tan de cerca, tantos años, trabajos en común. Efectivamente hay una gran diferencia cuando alguien mantiene privada su vida y realmente le da la importancia al hogar como ellos dos lo han hecho durante años, uno claro que tiene el deber de dirigirse con respeto a esta pareja preciosa a la que me ha tocado conocer, trabajar, convivir, lo único que me toca decir. Ellos son una familia pase lo que pase, siempre (...) Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años”, sostuvo Escribens, entre lagrimas.