Pamela Franco vuelve a ser noticia tras su reciente viaje a Ecuador, donde se reunió con Christian Cueva en medio de fuertes rumores sobre una presunta fiesta en la que habría participado el futbolista junto a jugadores del Emelec. El encuentro desató una serie de reacciones en el mundo del espectáculo, pero una de las más duras provino de una antigua colega.

Norka Ascue, exintegrante de Alma Bella, no dudó en pronunciarse con comentarios cargados de ironía hacia la cantante, poniendo en tela de juicio la manera en que maneja su vida sentimental y la dinámica de su relación con el jugador. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO NORKA ASCUE SOBRE PAMELA FRANCO?

Según recoge el diario La República de una entrevista, Norka Ascue lanzó fuertes críticas al vínculo de Pamela Franco con Christian Cueva. Según la artista, no le sorprendió en absoluto que la ex Alma Bella viajara a Ecuador, ya que considera que ha normalizado situaciones complicadas dentro de su relación. Con tono sarcástico, señaló: “Si le permitió en su momento que siga con su esposa, ¿qué le va a hacer una fiestecita o un cachito más?”.

Norka Ascues arremete contra Pamela Franco.

¿CÓMO CUESTIONÓ NORKA ASCUE LA FORMA EN QUE AFRONTA FRANCO SU RELACIÓN?

Ascue comentó que Franco ha mostrado una actitud repetitiva de perdonar cada episodio controvertido que involucra al futbolista. A su parecer, esa postura demuestra que es probable que la cantante siga tolerando situaciones similares en el futuro sin mayores reparos. En sus propias palabras, “ella siempre le ha perdonado todo y lo seguirá haciendo”, reflejando así su crítica al patrón que percibe en la relación.

¿QUÉ INSINUÓ NORKA ASCUE SOBRE LA RELACIÓN DE FRANCO Y CUEVA?

Además de sus comentarios irónicos, Norka puso en duda que la reconciliación entre Franco y Cueva sea totalmente genuina. La cantante insinuó que podría tratarse de una acción pensada para mejorar la imagen pública del futbolista peruano, quien ha sido cuestionado en repetidas ocasiones por asuntos extradeportivos. Con ello, dejó entrever que la relación estaría más vinculada al manejo mediático que a una verdadera estabilidad emocional.

Pamela Franco protagonizó romántico reencuentro con Christian Cueva en Ecuador. (Foto: Captura de IG)

¿QUÉ SE SABE DEL REENCUENTRO DE PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN CUEVA EN ECUADOR?

Hace unos días, Pamela Franco compartió con sus seguidores fotografías de su reciente viaje a Ecuador, país al que llegó para disfrutar de unos días al lado de Christian Cueva. Por si fuera poco, la intérprete de “Dile la verdad” también posó con la camiseta del club ecuatoriano Emelec.

A través de sus stories de Instagram, Pamela Franco posó al lado de Christian Cueva y acompañó la postal con un breve, pero romántico mensaje de amor.

“Mi amorcito, qué bien se siente estar juntos. Nuestros momentos son únicos. Te amo mi vida. Qué nadie apague tu luz”, escribió Pamela Franco en una primera fotografía. “Te amo. Hasta el fin del mundo, Christian Cueva”, añadió en otra imagen, en la que aparece besando al futbolista. La tierna imagen está acompañada del emoji de un corazón.

De esta manera, Pamela Franco buscaba ponerle punto final a las especulaciones de una presunta ruptura sentimental con el volante peruano.