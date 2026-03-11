La reciente avería en el ducto de gas de Camisea, en la región de Cusco, ha provocado un escenario de incertidumbre energética que ha forzado al Ejecutivo a tomar medidas drásticas para evitar el colapso de los servicios básicos. En este contexto, el Gobierno ha oficializado un periodo de emergencia que se extiende hasta el 14 de marzo, promoviendo el trabajo a distancia como la herramienta principal para reducir drásticamente el consumo de combustible en Lima y la costa. Esta disposición ha generado una ola de dudas entre empleadores y trabajadores sobre el nivel de exigencia de la medida. Mientras algunos gremios advierten sobre posibles parálisis en la producción, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha salido a aclarar los alcances legales de su postura frente a la operatividad de las empresas privadas. A continuación, te contamos qué señala la entidad sobre la presencialidad y qué facultades tienen los empleadores para modificar tu modalidad laboral durante esta crisis.

¿ES OBLIGATORIO QUE LAS EMPRESAS PRIVADAS PASEN A TELETRABAJO SEGÚN EL MINISTERIO?

La viceministra de Trabajo, Yolanda Erazo, aclaró que la medida actual se define como una “exhortación” y no como un mandato impositivo nuevo. Según la funcionaria, no se requiere una norma adicional porque la Ley N.º 31572 ya faculta a las compañías para actuar ante casos de fuerza mayor. De esta manera, el marco legal vigente permite que las empresas migren a la virtualidad de forma unilateral si la situación lo amerita.

“El Ministerio de Trabajo emitió un comunicado exhortando a las empresas para que, en el marco de la ley que regula el teletrabajo, puedan tomar la decisión de determinar qué puestos son teletrabajables”, precisó la viceministra en RPP.

En consecuencia, aunque el Estado invita a la adopción del trabajo remoto para ahorrar energía, queda en manos de la organización identificar qué roles pueden desempeñarse a distancia.

¿TIENE EL EMPLEADOR LA FACULTAD DE DECIDIR SIN ACUERDO PREVIO?

En el escenario de emergencia actual, el empleador posee la potestad de dirigir la modalidad laboral para no afectar la productividad. Si un puesto permite el entorno digital, el jefe puede reasignar funciones o incluso disponer el adelanto de vacaciones para reducir la presencialidad. La ley ampara estas decisiones directivas cuando el objetivo es garantizar la continuidad operativa frente a una crisis externa.

Sobre el poder de decisión de las empresas, Erazo señaló: “Si el empleador y el trabajador no se pusieron de acuerdo, el empleador tiene el poder de directriz y puede decidir”. No obstante, la funcionaria subrayó que la prioridad debe ser la comunicación interna: “Pero acá la invocación desde el Ministerio de Trabajo es que, por favor, se pongan de acuerdo, que dialoguen, que vean las alternativas que resultan a la empresa”.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO DEFIENDE ESTA MEDIDA FRENTE A LAS CRÍTICAS?

El Ejecutivo sostiene que la prioridad absoluta es la seguridad energética nacional. Ante los reclamos de gremios que denuncian una parálisis en el desarrollo del país, el Ministerio argumenta que la reducción del consumo de combustible es vital para que el transporte público y los hogares no sufran cortes mayores.

“Nosotros tenemos que garantizar que se reduzca la demanda del combustible y, más bien por el contrario, estamos previniendo, estamos tomando medidas desde el Poder Ejecutivo para que esto también sea tomado por la población con calma”, afirmó la viceministra.

La meta es estabilizar el sistema antes del 14 de marzo, utilizando el teletrabajo como una solución a la sobredemanda de recursos, según informa Infobae.

