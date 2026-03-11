Resumen

¿Tu empresa debe hacer teletrabajo por la crisis del gas? La respuesta del MTPE | Foto: Freepik
Por José Templo

La reciente avería en el ducto de gas de Camisea, en la región de Cusco, ha provocado un escenario de incertidumbre energética que ha forzado al Ejecutivo a tomar medidas drásticas para evitar el colapso de los servicios básicos. En este contexto, el Gobierno ha oficializado un periodo de emergencia que se extiende hasta el 14 de marzo, promoviendo el trabajo a distancia como la herramienta principal para reducir drásticamente el consumo de combustible en Lima y la costa. Esta disposición ha generado una ola de dudas entre empleadores y trabajadores sobre el nivel de exigencia de la medida. Mientras algunos gremios advierten sobre posibles parálisis en la producción, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha salido a aclarar los alcances legales de su postura frente a la operatividad de las empresas privadas. A continuación, te contamos qué señala la entidad sobre la presencialidad y qué facultades tienen los empleadores para modificar tu modalidad laboral durante esta crisis.

