Durante las últimas semanas, la vida de Christian Cueva ha estado en el ojo de la tormenta debido a las fuertes declaraciones de su aún esposa, Pamela López, quien señaló que el futbolista la engañó con varias mujeres del medio, entre ellas Pamela Franco. En ese sentido, ante estos cuestionamientos, el programa de espectáculos de Rodrigo González y Gigi Mitre entabló una comunicación telefónica con Christian Cueva; sin embargo, no esperaron protagonizar un fuerte intercambio de palabras que causó polémica en las redes sociales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

RODRIGO GONZÁLEZ Y GIGI MITRE PROTAGONIZARON ENFRENTAMIENTO EN VIVO CON CHRISTIAN CUEVA

En la última edición de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre presentaron un informe sobre Pamela López y su vínculo con un salsero de una agrupación conocida. No obstante, la producción del programa se comunicó con Christian Cueva para conocer su opinión al respecto, pero no esperaron un cruce de palabras con los conductores, lo que volvió tensa la situación. El jugador del Cienciano expresó su molestia al señalar que dicho espacio solo escucha una versión e incluso los acusó de brindar mala información a su público, por lo que pidió respeto a su vida privada.

“Si te digo que me ha pasado esto, esto y esto, ¿me vas a creer a mí y lo vas a sacar? (...) ¿En algún momento ustedes se preocuparon por eso (si visita a sus hijos)? Ustedes preguntan lo que se les da la gana. Si se te da la gana preguntar eso (sobre Pamela López), entonces, ¿para qué conversar? “Ustedes están mal, preguntan lo que se les da la gana, no preguntan las cosas como son. Puedes preguntar lo que tú quieras, pero ¿te das cuenta lo que generas después con tantas mentiras? No soy profesor, Gigi, debes tener un respeto, así como una mujer pide respeto, respeta también”, dijo.

Aunque, en vez de calmarse la situación, los cuestionamientos de los conductores del programa de Willax sobre las presuntas infidelidades del deportista hicieron que se avivara más su incomodidad. Y es que, Gigi no dudó en recordarle la polémica que se generó cuando se hizo público su romance clandestino con Pamela Franco, quien anteriormente había sido señalada como la manzana de la discordia entre la madre de sus hijos y él. Por ello, ‘Aladino’, muy ofuscado, dejó en claro que no hablaría de su vida, y mucho menos con ellos.

“¿Tu fuiste mi vida, tu fuiste mi colchón? Lo pregunto porque ustedes hablan como le da la gana. Si vas a preguntar, pregúntame algo, ¿por qué hablas tanto? Yo de mi vida no te voy a hablar, ¿okay? Cada vez que hablas, hablas de mí como si me conocieras. ¿Sabes lo que pasa contigo? Es que tú quieres que te escuchen, quieres hablar, que las personas te escuchen y te crean. Trabaja bien, trabaja bien entonces”, precisó Cueva.

¿CÓMO LLAMABA CHRISTIAN CUEVA A JEFFERSON FARFÁN, SEGÚN PAMELA LÓPEZ?

En una de las preguntas que Beto Ortiz le formuló a Pamela López en ‘El valor de la verdad’, mencionó que Christian Cueva le reveló haber tenido relaciones sexuales con Melissa Klug, basándose en las conversaciones que encontró en Instagram. Además, contó que Cueva era muy cercano a las hijas de la chalaca, por lo que, entre los chats hallados, le pedían que confirmara si sería la pareja de promoción de una de ellas. Incluso, la influencer indicó que Jefferson Farfán también se lo había pedido, según lo que el futbolista le contó a ella.

¡AMA CHARO!



pamela lópez revela en ‘el valor de la verdad’ que christian cueva tuvo comentarios DESPECTIVOS contra jefferson farfán #evdlv pic.twitter.com/dHbFDHtSuk — gian sanchez (@giansanxez) March 10, 2025

Sin embargo, eso no es todo, ya que López contó que en ciertas ocasiones que el popular ‘Aladino’ tenía palabras muy fuertes contra su excompañero de la selección peruana, tildándolo como “negro agrandado”. De hecho, dijo que nunca fueron amigos ambos, dejando entrever que prevalecía la envidia por la relación que habrían mantenido ‘Cuevita’ con la ‘Blanca de Chucuito’. “(Cierto que le decía negro agrandado?) Sí, tenía comentarios despectivos. Yo creo que era más que todo por lucha de egos por parte de Christian. En ese momento yo no lo entendía, yo creo que ahora sí tendría sentido porque tantos comentarios de ese tipo. Yo me imagino (Por Melissa Klug)”, sostuvo la empresaria.

¿POR QUÉ CHRISTIAN CUEVA QUERÍA QUE PAMELA LÓPEZ ABORTARA?

En la pregunta 7 de ‘El valor de la verdad’, Pamela López reveló con tristeza que Christian Cueva le insinuó abortar en dos ocasiones. La primera vez, en 2014, ella accedió, ya que, según la emprendedora, la familia del futbolista nunca la aceptó debido a que era mayor que él y tenía una hija de otro compromiso, además de que pensaban que podría truncar su carrera en el fútbol profesional. Pero lo más sorprendente fue cuando contó que un familiar del popular ‘Aladino’ le realizó el aborto.

“A él lo contratan en España, en el Rayo Vallecano y su familia nunca me aceptó porque yo era un poco mayor que él y porque yo ya tenía una hija y porque anteriormente yo tenía un ex que era futbolista, entre otras cosas, no lo sé. (Su familia) decían que yo iba a truncar su carrera y él estaba recién saliendo (en el fútbol). Era algo que yo también sentí, que podía truncarlo y que él tenía derecho a crecer profesionalmente y que quizás en ese momento no era el momento de traer un hijo al mundo. De hecho, un familiar de él me hizo el aborto”, dijo entre lagrimas.