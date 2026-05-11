La conductora Tula Rodríguez vivió una fecha especialmente sensible al conmemorar el Día de la Madre sin la presencia de su hija Valentina, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos cursando sus estudios. La distancia convirtió la jornada en un momento de introspección para la presentadora, marcada por la nostalgia y la ausencia física de su hija en una celebración tan significativa. La situación, producto de la etapa formativa de la joven fuera del país, llevó a Rodríguez a expresar una reflexión personal sobre el vínculo materno y los cambios que implica ver a los hijos crecer y seguir su propio camino lejos del hogar. Sin reservarse lo que sentía, ella optó por exteriorizar su experiencia a través de sus redes sociales, espacio en el que recibió múltiples muestras de empatía por parte de sus seguidores. Sus palabras, marcadas por la melancolía y la honestidad, reflejaron una vivencia común para muchas madres que enfrentan esta celebración a la distancia de sus seres queridos.

Tula Rodríguez conmueve a todos con mensaje tras su primer Día de la Madre sin Valentina: “Estemos donde estemos”

La presentadora del programa Mande quien mande difundió un registro audiovisual en el que recrea una conversación virtual con su hija Valentina. En la secuencia, la joven aparece mostrando afecto hacia su madre mediante un beso y un abrazo simbólico a través de la pantalla, una representación que evidencia cómo el vínculo entre ambas se mantiene firme a pesar de la separación física.

“Aunque hoy el abrazo sea a la distancia, nuestro amor siempre encuentra la forma de sentirse cerca. Hoy me toca vivir un Día de la Madre distinto, extrañando un abrazo, una risa y esos pequeños momentos que llenan el corazón… pero agradeciendo infinitamente el amor que nos une todos los días, estemos donde estemos. Feliz Día de la Madre”, indicó Tula.

“Feliz Día de la Madre a la mejor. Eres lo más importante que tengo en esta vida, te amodoro. Le agradezco a Dios por permitirme ser tu hija y disfrutarte y conocerte. Te amo por siempre. Feliz día a la más fuerte de todas”, agregó la expareja de Javier Carmona.

En el presente, Valentina Carmona Rodríguez se encuentra viviendo en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, a donde se trasladó a comienzos de abril de 2026 para iniciar una etapa académica en el extranjero. Su decisión estuvo orientada a continuar su preparación profesional en el campo de la audiología, disciplina que la ha llevado a integrarse a una universidad de alto nivel.

La noticia que dio Tula Rodríguez sobre su hija tras la operación y que puso triste a sus seguidores: “No hay nada que...”

Luego de que, a inicios de marzo, Valentina Carmona se sometiera a una riesgosa intervención quirúrgica para corregir una asimetría ósea, procedimiento que requería que su sistema óseo estuviera completamente desarrollado, Tula Rodríguez confesó que aún siente cierto temor y nerviosismo, ya que el proceso de recuperación será largo. Sin embargo, en una entrevista para ‘Más espectáculos’, la actriz peruana reveló que su hija viajará al extranjero muy pronto para empezar con sus estudios universitarios, por lo que la acompañará durante varias semanas en su proceso de adaptación. Según la empresaria, esta pausa en su vida laboral servirá para descansar y pasar más tiempo con su pequeña, mientras la ayuda a instalarse".

¿Por qué ‘Chiquito’ Flores no se casó con Tula Rodríguez?

Tula Rodríguez y Juan Flores han mantenido una relación muy significativa y larga de más de cinco años. Sin embargo, la desconfianza y las infidelidades estuvieron entre las principales razones que llevaron al fin del romance, un hecho que generó comentarios y debates durante varias semanas en ese momento. Y es que, recientemente, a través del pódcast en Ouke, ‘Chiquito’ Flores, con evidente nostalgia, reveló que estuvieron a poco de convertirse en esposos.

“Estuvimos 5 años, tuve un cariño especial por ella. La conocí desde los 19 años. Quise yo casarme, no tuve la oportunidad porque estaba jugando al fútbol y ella estaba en su mejor momento. Sucede a veces que uno también ve otros ojitos, era inquieto y yo pequé en sacar los pies del plato. Bueno, no pequé porque no era casado, pero saqué los pies del plato. Cometí un error y me ampayaron”, contó el exarquero tras la pregunta que le realizó ‘Majo con sabor’.