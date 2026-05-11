Por Redacción EC

La conductora Tula Rodríguez vivió una fecha especialmente sensible al conmemorar el Día de la Madre sin la presencia de su hija Valentina, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos cursando sus estudios. La distancia convirtió la jornada en un momento de introspección para la presentadora, marcada por la nostalgia y la ausencia física de su hija en una celebración tan significativa. La situación, producto de la etapa formativa de la joven fuera del país, llevó a Rodríguez a expresar una reflexión personal sobre el vínculo materno y los cambios que implica ver a los hijos crecer y seguir su propio camino lejos del hogar. Sin reservarse lo que sentía, ella optó por exteriorizar su experiencia a través de sus redes sociales, espacio en el que recibió múltiples muestras de empatía por parte de sus seguidores. Sus palabras, marcadas por la melancolía y la honestidad, reflejaron una vivencia común para muchas madres que enfrentan esta celebración a la distancia de sus seres queridos.