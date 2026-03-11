La reconocida presentadora y actriz Tula Rodríguez compartió con sus seguidores uno de los capítulos más desafiantes en la vida de su hija, Valentina Carmona. A través de un testimonio cargado de vulnerabilidad, la figura de ‘Los otros Concha 2’ reveló los detalles de una reciente y extensa intervención quirúrgica a la que se sometió la joven, un procedimiento que no solo fue físicamente demandante, sino que representó la culminación de un proceso médico planificado desde su nacimiento. Este delicado episodio puso en evidencia la fortaleza de la familia frente a una condición congénita que ha marcado el crecimiento de Valentina. La noticia ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde los seguidores de la conductora han seguido de cerca cada actualización sobre la salud de la adolescente. A continuación, te revelamos cuál es la afección que padece la joven y los motivos que llevaron a esta intervención de alta complejidad tras años de espera.

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO MÉDICO QUE ENFRENTA LA HIJA DE TULA RODRÍGUEZ DESDE SU NACIMIENTO?

Desde que llegó al mundo, la hija de Tula Rodríguez y el recordado Javier Carmona ha lidiado con una alteración biológica denominada atresia aural. Este trastorno se manifiesta por una formación incompleta o inexistente del canal auditivo y del pabellón externo de la oreja. En el caso específico de Valentina, la ausencia de su oreja derecha fue la señal física que llevó a sus padres a movilizarse de inmediato en busca de soluciones especializadas.

Rodríguez rememoró que esta situación los impulsó, hace varios años, a cruzar fronteras para acceder a una cirugía plástica reconstructiva. “Decidimos con su papá viajar para que ella pueda tener su orejita”, explicó la conductora al referirse a aquellos primeros esfuerzos por brindarle una mejor calidad de vida a su primogénita frente a una patología que no solo afecta la estética, sino potencialmente la capacidad auditiva.

Tula Rodríguez ysu hija Valentina Carmona.

¿QUÉ COMPLICACIONES ADICIONALES SURGIERON DURANTE EL DESARROLLO DE VALENTINA CARMONA RODRÍGUEZ?

Conforme Valentina crecía, los diagnósticos médicos revelaron que la condición original venía acompañada de una disparidad en la estructura de su rostro. Los especialistas confirmaron una asimetría facial vinculada directamente a la evolución de sus huesos. No obstante, la recomendación médica fue la cautela: era indispensable esperar a que el esqueleto alcanzara su madurez total antes de intentar cualquier corrección definitiva.

Tula precisó que este escenario ya estaba previsto por el equipo médico y la familia: “Sabíamos que tenía una asimetría facial y que íbamos a tener que hacer una operación cuando ella ya tenga todo el sistema óseo 100% desarrollado”. Por ello, fijaron la etapa de los 16 o 17 años como el momento idóneo para intervenir, asegurando que los resultados fueran permanentes y no se vieran alterados por el crecimiento natural de la pubertad, según informa La República.

¿POR QUÉ FUE NECESARIA LA RECIENTE CIRUGÍA DE VALENTINA?

La última hospitalización de Valentina no fue una imposición médica, sino una elección consciente de la propia joven. Al notar la diferencia en la alineación de su rostro, ella misma solicitó proceder con una cirugía ortognática, una técnica invasiva que busca reubicar los huesos faciales para optimizar la armonía visual y la funcionalidad de la mandíbula. Tula recordó el momento decisivo: “El año pasado, casi al final del semestre, me dijo: ‘Mamá, quiero hacerlo’. Yo le pregunté si estaba segura y me dijo que sí”.

El quirófano se convirtió en un escenario de tensión extrema durante casi medio día. “Fueron como ocho horas que de verdad fueron una de las más difíciles. Tres noches sin dormir. Es una operación superfuerte, superinvasiva”, confesó la actriz, subrayando el desgaste emocional que supuso ver a su hija enfrentar un procedimiento tan agresivo para finalmente cerrar un ciclo de salud que inició el día de su parto.