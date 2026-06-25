La nueva experiencia de la hija de Tula Rodríguez en Estados Unidos abrió una conversación sobre la forma en que administra el dinero mientras permanece fuera del Perú, una situación que ambas decidieron compartir públicamente con sus seguidores. Con el objetivo de organizar mejor sus gastos y evitar pedir apoyo económico cada vez que necesita realizar una compra, la joven le hizo una propuesta a su madre que terminó provocando una reacción inesperada. La cifra que mencionó sorprendió por completo a la conductora, quien no ocultó su impresión durante la conversación y expresó de inmediato lo que pensaba sobre el monto solicitado. A continuación, te contamos cuánto dinero pidió la joven, cómo reaccionó Tula Rodríguez y cuál fue el acuerdo que ambas esperan alcanzar en esta nueva etapa de estudios y aprendizaje financiero.

¿CUÁNTO DINERO LE PIDIÓ LA HIJA DE TULA RODRÍGUEZ?

Mediante un video compartido en redes sociales, Valentina Carmona Rodríguez explicó que le gustaría recibir una cantidad fija de dinero cada mes para administrar sus propios gastos mientras estudia en Estados Unidos.

En medio de la conversación lanzó una cifra que dejó sin palabras a la conductora. “El tope sería 1.000 dólares”, comentó en un primer momento. Sin embargo, inmediatamente aclaró que una cantidad de entre 400 y 500 dólares también le parecía suficiente y añadió que “si se pasa de buena gente, 600 dólares”. Al escuchar la primera propuesta, Tula reaccionó entre sorprendida y divertida con la frase: “Tú estás coj…”.

Tula Rodríguez y su hija con Javier Carmona

¿POR QUÉ VALENTINA CONSIDERA NECESARIO RECIBIR UNA MESADA?

La hija de Javier Carmona explicó que su intención no es gastar más dinero, sino aprender a distribuir mejor el presupuesto que recibe cada mes. Según contó, considera que tener un monto fijo le permitirá organizar sus compras sin depender de llamadas frecuentes para solicitar apoyo económico.

“Lo que pasa es que ahora que ya no estoy viviendo acá, ya no puedo mirarle a la cara todas las noches y decirle: ‘¿Me das plata?’”, expresó, para luego agregar que así evitaría estar llamando a su madre cada vez que sale o necesita cubrir un gasto.

Además, recordó que actualmente no puede trabajar debido a su situación migratoria, por lo que Tula continúa haciéndose cargo de sus gastos mientras completa sus estudios.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ TULA RODRÍGUEZ A SU HIJA?

Aunque reconoció que la idea de entregar una mesada mensual tiene sentido, la conductora dejó claro que antes necesita comprobar que su hija puede administrar el dinero con mayor responsabilidad.

Tula explicó que normalmente cubre los gastos necesarios, pero considera importante que Valentina aprenda a controlar sus compras personales. “Yo opino que ella tiene mucha razón, pero creo que me tiene que demostrar responsabilidad económica”, afirmó. En esta línea, señaló que suele llamarle la atención cuando realiza compras innecesarias durante sus salidas de shopping.

Por su parte, Valentina reconoció el esfuerzo que hace su madre para mantenerla en el extranjero y aseguró: “Mi mamá trabaja mucho, entonces tampoco voy a estar gastando, gastando, gastando”.

Finalmente, Tula concluyó que todavía necesita confiar en que su hija tendrá un mejor control financiero antes de entregarle una mesada fija, según informa La República.

VÍDEO RECOMENDADO: