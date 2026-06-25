Tula Rodríguez no lo podía creer: la exorbitante suma que le pidió su hija desde Estados Unidos | Composición EC: @tulaperu
Tula Rodríguez no lo podía creer: la exorbitante suma que le pidió su hija desde Estados Unidos | Composición EC: @tulaperu
Por Redacción EC

La nueva experiencia de la hija de Tula Rodríguez en Estados Unidos abrió una conversación sobre la forma en que administra el dinero mientras permanece fuera del Perú, una situación que ambas decidieron compartir públicamente con sus seguidores. Con el objetivo de organizar mejor sus gastos y evitar pedir apoyo económico cada vez que necesita realizar una compra, la joven le hizo una propuesta a su madre que terminó provocando una reacción inesperada. La cifra que mencionó sorprendió por completo a la conductora, quien no ocultó su impresión durante la conversación y expresó de inmediato lo que pensaba sobre el monto solicitado. A continuación, te contamos cuánto dinero pidió la joven, cómo reaccionó Tula Rodríguez y cuál fue el acuerdo que ambas esperan alcanzar en esta nueva etapa de estudios y aprendizaje financiero.

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