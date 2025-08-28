Yonathan Horna, más conocido como Youna, vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al despedirse de su hija Xianna en un aeropuerto de Estados Unidos. La pequeña, fruto de su relación con Samahara Lobatón, regresó al Perú luego de compartir más de tres semanas con su padre, tiempo que ambos aprovecharon para estrechar su vínculo.

La partida estuvo cargada de sentimientos encontrados. Entre abrazos, fotos y mensajes, el barbero dejó plasmado en redes sociales cuánto significa su hija para él y lo difícil que fue verla marcharse. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE LA EMOTIVA DESPEDIDA DE YOUNA Y SU HIJA?

Xianna pasó varios días en Estados Unidos disfrutando de la compañía de su padre, quien aseguró que vivieron experiencias inolvidables. Sin embargo, el día de la despedida fue particularmente duro. En un video que compartió Youna en Instagram, se observa a la menor caminando hacia la puerta de embarque, mientras él escribió: “Y se fue mi vida… te amo”.

El barbero también publicó una fotografía junto a su hija, en la que expresó cuánto extrañará su presencia. “Te voy a extrañar demasiado mi vida, pasamos este casi mes juntos de una manera increíble. Me dejas triste, pero con muchas ganas de seguir luchando por ti”, escribió.

Además, reafirmó que su amor hacia la pequeña es incondicional y que nada podrá romper ese lazo: “De no dejar que nos separen nunca y de seguir esforzándome porque nunca se te borre esa hermosa sonrisa del rostro. Te amo como no tienes idea, eres el amor de mi vida y mi complemento perfecto. Papi siempre estará aquí pase lo que pase, hasta quedarme sin fuerzas”. Estas palabras enternecieron a sus seguidores, quienes destacaron el compromiso del barbero como padre.

Publicación de Youna sobre su hija Xianna. | Foto: @flockogram

¿QUÉ POLÉMICA SURGIÓ ENTRE YOUNA Y SAMAHARA LOBATÓN POR EL VIAJE DE LA PEQUEÑA?

Aunque Samahara había manifestado públicamente que se encontraba tranquila con el viaje de su hija, Youna mostró una versión diferente en redes sociales. Según él, apenas habían pasado unos días de la llegada de Xianna y la influencer ya quería que regresara a Perú. “Solo tenía cuatro días de haber llegado y ya quería quitármela, no dejaba disfrutar a su hija y se hacía de que queríamos quitársela”, señaló.

El barbero también difundió supuestas conversaciones privadas de WhatsApp, en las que Samahara lo insultaba y lo acusaba de no trabajar lo suficiente. En uno de los mensajes se lee: “Oye figureti, a ti nadie te llama. Yo no voy a salir a defenderme, va a ser mi abogado, provecho”.

¿QUÉ HA DICHO YOUNA SOBRE SUS PRIORIDADES COMO PADRE?

A pesar de las diferencias con su expareja, Youna reiteró que lo único importante para él es estar presente en la vida de Xianna. Con cada publicación, insiste en que el amor hacia su hija lo motiva a seguir adelante.

Su despedida concluyó con un mensaje que refleja la fortaleza de ese lazo: “Papi siempre estará aquí, pase lo que pase, hasta quedarme sin fuerzas”. De esta manera, reafirmó que, por encima de todo, su prioridad es acompañar a su hija y mantener su sonrisa intacta, según informa Infobae.