Desde que inició “Yo Soy” se ha convertido en uno de los programas de competencia más queridos y populares entre los televidentes. Con decenas de temporadas, el reality no solo ha servido para entretener al público, sino también como una vitrina para que muchos participantes iniciaran sus carreras artísticas de manera profesional. De esta manera, en medio de un casting para una nueva temporada este 2026, una participante que llegó para imitar a Alejandra Guzmán dejó sorprendido al estricto jurado por su destacada interpretación y su conmovedora historia de vida. Esto, sin duda, no solo llamó la atención de los integrantes del programa sino también de los seguidores, quienes esperan con mucho entusiasmo que la concursante continúe en competencia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

IMITADORA DE ALEJANDRA GUZMÁN SORPRENDE A LOS JURADOS DE “YO SOY”

En una de las ediciones de “Yo soy” 2026, Mary Baquerizo llegó a las instalaciones del programa para presentarse en el casting e imitar a la cantante mexicana Alejandra Guzmán. Desde que pisó el set de televisión, el jurado se mostró sorprendido por su gran parecido, tanto en lo físico como en su vestuario, lo que generó muchas expectativas. Y así fue, tras interpretar ‘Yo te esperaba’, los jurados no dudaron en calificar su participación, argumentando que tiene un timbre parecido y una gran potencia vocal, aunque le brindaron algunas indicaciones para que pueda pulir su imitación.

“El timbre es muy parecido, se nota que llevas tiempo imitándola, pero hay que suavizar y abrir más los ojos”, dijo Jely Reátegui. De esta manera, los tres jueces le dieron el sí, lo que le permite a la cantante nacional pasar a la siguiente ronda. Por otro lado, de acuerdo con sus redes sociales, Mary se dedica a realizar tributos a Alejandra Guzmán en diversos establecimientos, por lo que cuenta con experiencia. Por último, en las redes sociales los internautas le brindaron su apoyo y destacaron el parecido con la mexicana: “Esta es realmente la voz de Alejandra Guzmán”.

¿QUIÉN FUE LA ÚLTIMA GANADORA DE “YO SOY”?

El último 20 de diciembre, “Yo soy” realizó la final de su segunda temporada 2025, en la que Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se consagró como la gran ganadora y obtuvo un premio de S/ 20 000 al interpretar ‘Thriller’. La artista nacional se tuvo que enfrentar en la última gala a Melissa Ángeles, como Alejandra Guzmán; Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos, como imitadores de la banda estadounidense Green Day. Tras su triunfo, la ganadora dedicó el premio a sus padres y hermanos por el apoyo incondicional mostrado a lo largo de estas semanas, así como también a sus seguidores que cada noche alentaron su participación. “Vengo desde muy lejos a ver qué pasaba si lo lograba… y lo logré gracias a ustedes”, dijo a Latina.

En cuanto a su historia, Gabriela es una joven cantante de 21 años, nacida en Ilo, Moquegua. Desde muy niña mostró una gran pasión por la música, especialmente por Michael Jackson, luego de que sus padres le compartieran canciones y videos del ‘Rey del Pop’. Sin embargo, para cumplir sus sueños tuvo que trabajar desde muy jovencita como mesera y cocinera a fin de matricularse en una academia musical. Así, por cosas del destino, un amigo le comentó que se aproximaba una nueva temporada de ‘Yo soy’, por lo que, sin dudarlo, se animó a presentarse al casting, donde sorprendió al jurado y logró llegar hasta la final. Parte de su éxito y dominio en el escenario se debe a que inició su carrera artística en el mundo drag, conforme declaró a Latina.