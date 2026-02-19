¡Viaje con sorpresa! Samahara Lobatón se reencontrará con Youna y él no descarta volver: “Nosotros hemos decidido...”

Samahara Lobatón prepara maletas para un nuevo reencuentro con Youna en Estados Unidos, en medio de una creciente complicidad que ha despertado rumores de reconciliación. Aunque la influencer asegura que el viaje es estrictamente para que su hija comparta con su padre, las recientes confesiones del barbero en ‘Magaly TV, la firme’ han dejado abierta la posibilidad de retomar su historia de amor.

Este acercamiento surge en un momento crítico para Youna, quien enfrenta una dura batalla contra la leucemia. Mientras ambos utilizan sus redes sociales para recaudar fondos mediante rifas solidarias, el coqueteo constante en sus transmisiones en vivo ha sido calificado por ellos mismos como una “novela turca”, manteniendo a la expectativa a todos sus seguidores sobre el verdadero destino de su relación.

¿CUÁL ES EL MOTIVO DEL PRÓXIMO VIAJE DE SAMAHARA LOBATÓN A ESTADOS UNIDOS?

El traslado busca principalmente que la pequeña Xianna conviva con su progenitor, consolidando una etapa de armonía que la expareja sostiene desde hace meses. Según detalló el barbero, la decisión de hacer pública esta buena relación surgió por una causa de fuerza mayor: “Nosotros hemos decidido exponerlo ahora debido a que yo estaba haciendo una rifa porque le pedí apoyo”. A raíz de estas interacciones digitales, la química entre ambos fluyó naturalmente, admitiendo que conforme hacían las transmiciones, ”ya comenzaron las bromas y salió esto de la novela turca”.

¿QUÉ POSIBILIDADES EXISTEN DE UNA RECONCILIACIÓN SENTIMENTAL SEGÚN YOUNA?

Aunque el afecto persiste, el camino hacia una reconciliación no es sencillo debido a sus marcadas diferencias de personalidad. El barbero señaló que el carácter fuerte e impulsivo de la influencer suelen generar fricciones constantes entre ambos. No obstante, lejos de cerrar el capítulo definitivamente, lanzó una frase que deja todo en suspenso: “No creo que podría pasar algo más entre nosotros, pero yo nunca puedo decir nunca”. Por ahora, prefieren disfrutar de la etapa actual sin etiquetas, según recoge el diario La República.

¿QUÉ HA DICHO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN?

Contrario a la postura de su ex, la hija de Melissa Klug ha sido tajante al descartar cualquier retorno con sus antiguas parejas. En el programa “América Hoy”, la influencer fue enfática al señalar que su prioridad es la soltería absoluta durante todo el 2026: “Con nadie, no voy a regresar con nadie, voy a estar soltera todo el año”. Además, restó importancia a los coqueteos con Youna, asegurando que solo son parte de un show para sus seguidores: “Es parte de la novela turca auspiciado por el Larco Herrera, así lo hemos puesto”.

¿CÓMO SE ESTÁN APOYANDO EN EL TRATAMIENTO DE SALUD DEL BARBERO?

La salud de Youna se ha convertido en el eje central de su unión actual, dado que el barbero se encuentra luchando contra la leucemia. Para costear los gastos médicos, ambos utilizan plataformas como TikTok para organizar sorteos y eventos benéficos. Estas transmisiones diarias no solo cumplen un fin solidario para la rifa del barbero, sino que demuestran que han logrado establecer un equipo sólido por el bienestar familiar, dejando de lado los conflictos del pasado.

