¡Viaje con sorpresa! Samahara Lobatón se reencontrará con Youna y él no descarta volver: "Nosotros hemos decidido..."
Samahara Lobatón prepara maletas para un nuevo reencuentro con Youna en Estados Unidos, en medio de una creciente complicidad que ha despertado rumores de reconciliación. Aunque la influencer asegura que el viaje es estrictamente para que su hija comparta con su padre, las recientes confesiones del barbero en ‘Magaly TV, la firme’ han dejado abierta la posibilidad de retomar su historia de amor.

¡Viaje con sorpresa! Samahara Lobatón se reencontrará con Youna y él no descarta volver: “Nosotros hemos decidido...”
¡Viaje con sorpresa! Samahara Lobatón se reencontrará con Youna y él no descarta volver: “Nosotros hemos decidido...”

¿Quién ‘sobrevivirá’? Conoce a los 21 famosos que competirán en ‘La Casa de los Famosos 6’
“Frieren: Beyond Journey’s End” Temporada 2, Capítulo 6: Hora de estreno confirmado
